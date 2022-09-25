Google YouTube ana sayfasında tasarım değişikliklerini test ediyor. Bu değişiklikler, Google’ın platformun tasarımını Android, iOS ve tarayıcıda uygun hale getiriyor.

En büyük değişikliklerden biri yepyeni gerçek siyah ana sayfa. YouTube’un zaten karanlık bir modu vardı, ancak renk paleti gerçek/AMOLED siyahından ziyade grimsi taraftaydı. Bugünlerde akıllı televizyonlarda ve hatta monitörlerde OLED panellerin yaygınlığı göz önüne alındığında YouTube’un gerçek siyah bir ana sayfaya geçmesinin tam vakti.

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Dikkat çeken bir diğer değişiklik de video küçük resimlerinin köşelerinin yuvarlatılmış olması ve bunun yukarıdaki arama kutusuna da taşınması. Küçük resimlerin hemen üzerindeki kategori etiketleri de aynı muameleyi görüyor ve artık yuvarlatılmış kenarlara sahip.

İçindekiler Mater You tasarımı benimsenecek

Mater You tasarımı benimsenecek

Google ilk olarak 2021 yılında ‘Material You’yu tanıttı ve bu çoğunlukla şirketin o zamanki büyük sorunu olan tasarım tutarsızlığına bir çözümdü. Hepimizin bildiği gibi Google, Haritalar, Arama ve Cüzdan gibi pek çok hizmet sunuyor. Şirket tek başına PlayStore’da 130’dan fazla uygulama yayınladı ve her uygulamanın kendi tasarım dili var.

Material You, aşinalık getiren ve kişiselleştirme için çok fazla alan sağlayan bir tasarım ilkesi sağlayarak bu sorunu çözmek için tanıtıldı. YouTube’un son ana sayfa güncellemesi de dahil.

Sadece YouTube da değil, Google son birkaç ay içinde Gmail, PlayStore ve Telefon uygulaması gibi birçok uygulamayı Material You tasarımlarıyla güncelledi.

Yeni görünümü Google muhtemelen önümüzdeki haftalarda resmi olarak kullanıma sunacak.