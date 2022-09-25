Geçtiğimiz günlerde Cuma Raporunda ele aldığımız konulardan birisi gençlere yönelik akıllı telefonlarda ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği konusuydu. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) başkanı Mustafa Kemal Turnacı ÖTV’siz cihaz alınması ve taksit sınırlamasının detaylarının neler olabileceği hakkında açıklama yaptı.

Peki bu açıklamada hangi ürünler ve hangi yaş grubunu kapsıyor? Sadece gençlere değil, öğrenci olanlarında bu durumdan faydalanması söz konusu mu? Bu soruların cevaplarını ve yapılan açıklama hakkındaki görüşlerimizi bu videoda dile getirdik.

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