Televizyonlarda kullanılan YouTube uygulamasında normalde iki adet 15 saniyelik reklam çıkıyordu. Platform bu reklamlardan bir tanesini 5 saniye sonra geçmenize izin veriyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık kullanıcılar reklamların tamamını izlemek zorunda kalacak.

Ayrıca YouTube’dan açtığınız videoları durdurduktan sonra kullanıcılara reklam gösterilecek. Ancak bu reklamlar videoyu tekrardan başlatmak istediğinizde kendiliğinden kapanacak.

YouTube Reklam Engelleyicilere Savaş Açtı!

YouTube, görünüşe göre tüm kullanıcıları Premium aboneliğine yönlendirerek adım adım ücretsiz kullanıcıları sınırlamaya çalışıyor. Herkesin bildiği gibi, YouTube’u ücretsiz olarak kullanmak isteyen kullanıcılar özellikle kısa videolarda videonun kendisinden çok reklamlarla karşılaşıyorlardı.

Bu reklamlardan rahatsız olan ve YouTube Premium almak isteyenler ise Firefox eklentisi uBlock Origin gibi reklam engelleyicileri kullanıyorlardı. Ancak, yakın gelecekte bu tür reklam engelleme hizmetleri YouTube tarafından devre dışı bırakılacak.

YouTube’un bu hamlesiyle beraber herkesi YouTube Premium abonesi olmaya resmen zorladığını görüyoruz. Google zaten reklam gelirleriyle geçinen bir şirket. Kullanıcıların reklam engelliyicileri keşfetmesi ve herkesin bu tür uygulamaları etkin olarak kullanmaya başlamasıyla birlikte Google’ın reklam gelirleri de düşmüş durumda. Görünen o ki, artık reklam engelleyici uygulamalar YouTube’un bitmeyen reklam duvarını aşamayacak.