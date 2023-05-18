Apple Türkiye zam haberi ile güne merhaba dedi. Dolar kurundaki hareketlilikten dolayı Apple’ın zam yapması ancak seçimleri beklediği bilinen bir gerçekti. Bugün ise Apple daha fazla dayanamadı ve tüm ürünlerine yüzde 10 zam yaptı. Bu zam sonrası iPhone fiyatları direkt olarak uçtu. Son gelen zam ile iPhone 14′ün fiyatı 32.999 TL’den 35.999 TL‘ye çıktı.

İlginizi Çekebilir: iPhone 16 Pro Serisi ile Değişim Başlayacak

iPhone 14 Pro cephesinde ise zamlar daha acımasız. iPhone 14 Pro Max modeli 45.999 TL’den 49.999 TL‘ye çıktı. Tabii bu zamlar sadece iPhone’ları değil tüm Apple ürünlerini etkiledi. Apple Watch Ultra fiyat 27.999 TL’den 29.999 TL‘ye çıktı. AirPods Max ise 15.499 TL‘den satılıyor. AirPods Pro ise 5.899 TL‘den satılacak.

Mac cephesinde ise MacBook Air 23.999 TL, MacBook Pro 34.999 TL ve iMac ise 34.999 TL‘den başlayan fiyatlar ile satılmaya başlandı. Apple’ın bu zamları yine insaflı yaptığını belirtelim. Serbest piyasada dolar kurunun 22’ye kadar çıkması bu zammın aslında habercisiydi. Bu zamlara bu yıl içerisinde bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor.

Aşağıdan eski iPhone fiyatları ile zamlı fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

iPhone 14 128 GB 32.999 TL – 35.999 TL

iPhone 14 512 GB 40.899 TL – 44.399 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL – 39.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL – 48.399 TL

iPhone 14 Pro 41.999 TL – 45.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL – 48.799 TL

iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL – 54.399 TL

iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL – 59.999 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL – 49.999 TL