USB-C konektörleri 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği‘nde satılan küçük elektronik cihazlarda zorunlu olacak. Avrupa Birliği Konseyi, mevzuatın yürürlüğe girebilmesi için gerekli son onay olan teklifi kabul etti.

Yasa Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanacak. Bundan sonra yasanın yürürlüğe girmesi 20 gün sürecek ve üreticilerin yasaya uymak için iki yılı olacak. Dolayısıyla 2024’ten itibaren bunu yapmak zorunda kalacaklar.

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Yeni yasa uyarınca, iPhone’lar da dahil olmak üzere akıllı telefonlar, tabletler, e-okuyucular, dijital kameralar, konsollar, kulaklıklar, kulaklıklar, navigasyon sistemleri ve kablosuz hoparlörler, fareler ve klavyeler, fiziksel bir şarj portuna sahip olmaları halinde bir USB-C portu ile donatılmalıdır. Örneğin, bir akıllı telefon üreticisi yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilen bir telefon çıkarırsa, bu telefonun bir USB-C bağlantı noktasına sahip olması gerekmez. Resmi Gazete’de yayımlandıktan 40 ay sonra, dizüstü bilgisayarların da USB-C şarj portları ile donatılmış olması gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu tasarıyı geçen yıl Eylül ayında açıklamıştı. Avrupa Birliği yasa ile şarj cihazlarının, tüketicinin satın aldığı yeni cihazlarla uyumlu olmadığı için çöpe atılmasını önlemek istiyor. Tüketicilere ayrıca bir ürünü şarj cihazı ile veya şarj cihazı olmadan satın alma seçeneği de sunulmalıdır. Avrupa Parlamentosu bu ayın başlarında yükümlülüğü kabul etti.