Dünyaca popüler video izleme platformu YouTube, rakipleriyle arasında olan mesafeyi daha da artırmak için her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Sosyal medya sitesi şimdi de, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Ortak Canlı Yayın özelliğini getirdiklerini açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

YouTube, Ortak Canlı Yayın Özelliğini Duyurdu

Google’ın sahibi olduğu video izleme platformu geçtiğimiz yılın sonlarında “Ortak Canlı Yayın” isimli yeni bir özelliği ilerleyen aylarda hayata geçireceğinden bahsetmişti. Sözünü tutan sosyal medya sitesi, yeni özelliğin geldiğini ayrıntılarıyla beraber takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu özellik adından da anlaşabileceği üzere iki kanalın ortak bir canlı yayında içerik üretmesini sağlıyor. Bunun için bazı şartlar getiren YouTube, ilk olarak ortak bir canlı yayın gerçekleştirecek kanal sahiplerinin her ikisinin de 50 aboneye ulaşmış olmalarını istiyor.

grab a friend & start a co-stream 🤝 🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱 creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest! more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023

Yeni özellik bu şart dışında normal canlı yayınlarla aynı sistemi uygulayacak. Kanal sahipleri, yayınlarını sonlandırdıktan hemen sonra hep beraber analizlerini görüntüleyebilecekler. Şimdilik test aşamasında olan yenilik, şu anda sadece birkaç kullanıcıya ulaşmış durumda. Şirketin yaptığı açıklamalar, mevcut özelliğin yakında tüm kullanıcılara ulaşacağını gösteriyor.

İlginizi çekebilir: YouTube TV Arayüzünü Değiştiriyor!

Youtube’da 50 ve daha üzeri bir aboneye sahipseniz ve Ortak Canlı Yayın özelliğini aşağıda vereceğimiz adımları uygulayarak deneyimleyebilirsiniz;

YouTube uygulamasına giriş yapın

Alt kısımda yer alan Oluştur + sekmesine tıklayın

Oluştur+ sekmesindeki “Ortak Canlı Yayın” butonuna dokunun

Yayın için konuklar tarafından görüntülenecek başlık, açıklama gibi ayrıntıları belirtin.

“Bitti” butonuna dokunun

Canlı yayına konuk olacak kişiyi “ortak yayıncıyı davet edin” sekmesine dokunun.

Buradan bağlantıyı kopyalayarak ya da ortak yayıncıya davet bağlantısı gönderin.

Canlı yayın konuğu geldikten sonra “Canlı Yayını Başlat” sekmesine dokunun.