Dünyaca popüler video izleme platformu YouTube, rakipleriyle arasında olan mesafeyi daha da artırmak için her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Sosyal medya sitesi şimdi de, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Ortak Canlı Yayın özelliğini getirdiklerini açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Google’ın sahibi olduğu video izleme platformu geçtiğimiz yılın sonlarında “Ortak Canlı Yayın” isimli yeni bir özelliği ilerleyen aylarda hayata geçireceğinden bahsetmişti. Sözünü tutan sosyal medya sitesi, yeni özelliğin geldiğini ayrıntılarıyla beraber takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu özellik adından da anlaşabileceği üzere iki kanalın ortak bir canlı yayında içerik üretmesini sağlıyor. Bunun için bazı şartlar getiren YouTube, ilk olarak ortak bir canlı yayın gerçekleştirecek kanal sahiplerinin her ikisinin de 50 aboneye ulaşmış olmalarını istiyor.

grab a friend & start a co-stream 🤝

🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱

creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!

more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t

— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023