PUBG 120 FPS desteğine kavuşuyor. Mobil oyunlar artık akıllı telefon GPU’larındaki güç artışı ve yüksek yenileme hızı gibi özelliklerle destekleniyor, ancak bazı popüler oyunlar hala bu özelliklerden yeterince yararlanamıyor. PUBG: Battlegrounds, bu duruma bir istisna değil. Ancak, bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. PUBG 120 FPS desteği nihayet duyuruldu. İşte PUBG 120 FPS veren telefonlar!

Samsung Galaxy Telefon Kullanıcıları İçin Müjde: PUBG 120 FPS Geliyor

13 Mayıs’ta yayınlanacak yeni bir güncelleme ile PUBG, 120 fps modunu kullanıcılarına sunacak. Bu güncelleme, Samsung Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z Fold 5 gibi seçili cihazlarında desteklenecek. Bu haber, özellikle Samsung Galaxy telefon sahipleri arasında heyecan yarattı.

Samsung, oyunun geliştiricisi Tencent ile iş birliği yaparak bu özelliğin performansını optimize etmek için çalışıyor. Bu optimizasyonlar, Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde bulunan Game Optimization Service (GOS) ve Game Booster uygulamasının en son sürümüne dahil edilecek. Bu, PUBG’nin Galaxy cihazlarında daha iyi performans ve deneyim sunmasını sağlayacak.

PUBG, grafiksel olarak yoğun bir oyun olduğundan, bu optimizasyonlar özellikle cihazların sıcaklık kontrolünü sağlamak için önemli olacak. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra gibi cihazlardaki buhar soğutma odaları da performansın sıcaklık altında nasıl etkileneceğini görmek için dikkate değer bir unsur olacak. Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy burada kıyasıya kapışacak.

Diğer amiral gemisi Galaxy telefonlarının da bu özelliği alıp almayacağı henüz net değil. Samsung, şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil. Eski cihazlar için destek gelip gelmeyeceği, şirketin planlarına bağlı olacak.

Samsung’un bu adımı, akıllı telefon oyun deneyimini iyileştirmeye yönelik attığı önemli bir adım olarak görülüyor. PUBG 120 fps desteği, oyunculara daha akıcı ve etkileyici bir oyun deneyimi sunacak. PUBG 120 FPS veren telefonlar listesi de aşağıdaki gibi olacak.

PUBG 120 FPS Veren Samsung Telefonlar:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Burada benzer donanıma sahip başka cihazların da 120 FPS verebileceğini belirtelim. Ancak burada önemli olan Samsung ve Tencent arasındaki işbirliği. Xiaomi, OPPO ve OnePlus gibi diğer Android telefon üreticileri de bu konuda bir adım atarlarsa büyük ihtimalle onların amiral gemisi cihazlarında da benzer bir adım görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce PUBG 120 kare desteği ile oyun deneyimi iyileşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!