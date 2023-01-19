YouTube TV, Canlı ve Kitaplık bölümleri için en son yeniden tasarımları kullanıma sunuyor. Geliştirilmiş içerik filtreleme ve daha iyi organizasyon araçlarıyla, kullanıcıların içeriklerini yönetmelerine ve kitaplığınızı daha az dağınık hissetmelerine olanak tanıyacak.

YouTube TV ve Primetime Kanalları Tasarım Müdürü Esther Ahn, ekibin öncelikli hedefinin YouTube TV izleyicileri arasında en popüler olan Canlı ve Kütüphane bölümlerini iyileştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca YouTube, kullanıcılar için sayfa organizasyonunu iyileştirmek amacıyla Canlı ve Kütüphane bölümlerinde çeşitli değişiklikler yaptı.

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YouTube TV, canlı kılavuzun üst kısmındaki Canlı bölümü için yeni, vurgulanmış bir durum ekledi ve kullanıcıların doğru programı izlediklerini onaylamalarına olanak tanıdı. Ayrıca, canlı rehber daha kompakt hale getirilerek kullanıcıların bir bakışta daha fazla bilgi alabilmelerini sağlayacak.

Ek olarak Canlı rehber ve Kütüphane için yan paneller, TV deneyimini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için yeniden tasarlandı. Bu, “Kitaplığa Ekle” ve “Hatırlatıcı Ayarla” gibi kısayollar sağlıyor.

Son olarak YouTube TV, filtreler sunarak gezinmeyi düzenledi ve kullanıcıların kendileri için en yeni ve alakalı içeriği bulmalarına yardımcı olmak için bir “Favorilerinizi yakalayın” rafı ekledi.

Yeni tasarımın önümüzdeki aylarda kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor. Bu arada, kütüphane güncellemeleri bugün yayınlanmaya başlayacak ve önümüzdeki birkaç ay boyunca devam edecek.