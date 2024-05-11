Son dönemde bize en çok sorulan iki telefon olan HONOR Magic6 Pro ile Xiaomi 14 Ultra’yı deneyimleyen Aydoğan ve Eren, hangi telefonun daha iyi olduğunu acımasızca ikna etmeye çalışıyor.

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Arasında 10.000 TL gibi bir fark olan iki telefonu Aydoğan mı yoksa Eren mi daha iyi savundu? Cevaplarınızı bekliyoruz :)

Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 14 Ultra ile HONOR Magic6 Pro modeli telefonlar inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye ve HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.

HONOR Magic6 Pro Teknik Özellikleri:

Renk: Gri, Yeşil (Vegan Deri)

Gri, Yeşil (Vegan Deri) Boyutlar: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm

162.5 x 75.8 x 8.9 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Koruma: NanoCrystal Shield, IP68, Alüminyum Çerçeve

NanoCrystal Shield, IP68, Alüminyum Çerçeve Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 120Hz

6,8 inç LTPO OLED, 120Hz Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320Hz PWM, 1600 nit, 5000 nit

Dolby Vision, HDR Vivid, 4320Hz PWM, 1600 nit, 5000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ana Kamera: 50 MP, Omnivision OV50H, f/1.4-f/2.0, 27 mm , OIS

50 MP, Omnivision OV50H, f/1.4-f/2.0, 27 mm , OIS Telefoto: 180 MP, Samsung Isocell S5KHP3, f/2.6, 68 mm, OIS

180 MP, Samsung Isocell S5KHP3, f/2.6, 68 mm, OIS Geniş Açı: 50 MP, Omnivision OV50D, f/2.0, 13 mm, 122 derece

50 MP, Omnivision OV50D, f/2.0, 13 mm, 122 derece Ön Kamera: 50 MP, Sony IMX 816, f/2.0, 22 mm

50 MP, Sony IMX 816, f/2.0, 22 mm Video: 4K 60 fps, HDR, 10-bit video

4K 60 fps, HDR, 10-bit video Ön Video: 4K 30 fps

4K 30 fps Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Kızılötesi, 5G

WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Kızılötesi, 5G Ses: Stereo Hoparlör

Stereo Hoparlör Batarya: 5600 mAh (Silikon Karbon)

5600 mAh (Silikon Karbon) Şarj: 80 Watt, 66 Waww Kablosuz

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri