Son dönemde bize en çok sorulan iki telefon olan HONOR Magic6 Pro ile Xiaomi 14 Ultra’yı deneyimleyen Aydoğan ve Eren, hangi telefonun daha iyi olduğunu acımasızca ikna etmeye çalışıyor.
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HONOR Magic6 Pro vs Xiaomi 14 Ultra | 10.000 TL fark vermeye değer mi?
Arasında 10.000 TL gibi bir fark olan iki telefonu Aydoğan mı yoksa Eren mi daha iyi savundu? Cevaplarınızı bekliyoruz :)
Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 14 Ultra ile HONOR Magic6 Pro modeli telefonlar inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye ve HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.
HONOR Magic6 Pro Teknik Özellikleri:
- Renk: Gri, Yeşil (Vegan Deri)
- Boyutlar: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm
- Ağırlık: 229 gram
- Koruma: NanoCrystal Shield, IP68, Alüminyum Çerçeve
- Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 120Hz
- Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320Hz PWM, 1600 nit, 5000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek:12 GB
- Depolama: 512 GB
- Ana Kamera: 50 MP, Omnivision OV50H, f/1.4-f/2.0, 27 mm , OIS
- Telefoto: 180 MP, Samsung Isocell S5KHP3, f/2.6, 68 mm, OIS
- Geniş Açı: 50 MP, Omnivision OV50D, f/2.0, 13 mm, 122 derece
- Ön Kamera: 50 MP, Sony IMX 816, f/2.0, 22 mm
- Video: 4K 60 fps, HDR, 10-bit video
- Ön Video: 4K 30 fps
- Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Kızılötesi, 5G
- Ses: Stereo Hoparlör
- Batarya: 5600 mAh (Silikon Karbon)
- Şarj: 80 Watt, 66 Waww Kablosuz
Xiaomi 14 Ultra Özellikleri
- Renk: Beyaz, Siyah (Vegan Deri)
- Boyut: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm
- Ağırlık: 219,8 gram
- Koruma: Xiaomi Shield Glass, IP68, Alüminyum Çerçeve
- Ekran: 6,73 inç QHD+ LTPO AMOLED, 120 Hz
- Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR10+, 1000 nit, 3000 nit (HDR), 522ppi
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Grafik: Adreno 750
- Bellek: 16 GB LPDDR5x
- Depolama: 512 GB UFS 4.0
- Ana Kamera: 50 MP Sony LYT-900 1 inç sensör f/1.63-f/4.0, 23 mm, OIS
- Telefoto: 50 MP Sony IMX858, f/1.8, 75 mm, 3,2x Optik Zoom, OIS
- Periskop: 50 MP Sony IMX858, f/1.8, 120 mm, 5x Optik Zoom, OIS
- Geniş Açı: 50 MP Sony IMX858, f/1.8, 12 mm, 122 derece
- Video: 8K 30 fps, 4K 120 fps, FHD 1920 fps, Dolby Vision HDR 10-bit
- Ön Kamera: 32 MP OmniVision OV32B40, f/2.0, 22 mm
- Ön Video: 4K 60 fps
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi, 5G
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 90 Watt / 80 Watt Kablosuz