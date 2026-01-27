Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple, bu yıl içerisinde profesyonel dizüstü bilgisayar serisini iki defa güncellemeyi planlıyor. Bu iddia, hem performans artışı hem de tasarımsal yenilikler bekleyen kullanıcıları heyecanlandırdı. Peki, yeni MacBook Pro modelleri bizlere neler sunacak?

Yeni MacBook Pro için iki aşamalı plan iddiası

Güvenilir kaynaklardan biri olan Gurman’a göre, ilk MacBook Pro güncellemesi çok yakında gerçekleşecek. Bu modelin, Apple tarafından geliştirilen yeni nesil M5 Pro ve M5 Max işlemcilerle donatılması bekleniyor. Hatta bu tanıtımın, şirketin 28 Ocak’ta başlatacağı “Creator Studio” uygulama paketiyle birlikte yapılabileceği de konuşulanlar arasında.

Asıl büyük yenilik ise yılın sonlarına doğru planlanıyor. Söylentilere göre şirket, 2026 sonu veya 2027 başı gibi, tamamen yeniden tasarlanmış bir MacBook Pro serisi sunacak. Bu cihazın, seride bir ilk olarak OLED dokunmatik ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Bu, yıllardır beklenen bir özellik olarak öne çıkıyor.

Tasarım tarafındaki tek yenilik OLED ekranla sınırlı kalmayabilir. Sızıntılar, yeni modelin daha ince bir kasaya, iPhone’lardan tanıdığımız Dynamic Island’a ve dahili hücresel bağlantı (5G) desteğine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu cihazların kalbinde ise M6 Pro ve M6 Max gibi daha da güçlü işlemcilerin yer alması bekleniyor.

Apple için bir ilk olmayacak

Bir yıl içinde aynı ürün serisini iki kez güncellemek alışılmadık gibi görünse de, Apple’ın bunu daha önce yaptığını gördük. Şirket, 2023 yılının Ocak ayında M2 Pro ve M2 Max işlemcili modelleri tanıtmış, aynı yılın Ekim ayında ise M3 Pro ve M3 Max’li yeni MacBook Pro ailesini piyasaya sürmüştü. Bu durum, iddiaları daha da güçlendiriyor.

Mark Gurman’ın raporu sadece MacBook Pro ile sınırlı değil. Teknoloji devinin bu yılın ilk yarısında M5 işlemcili yeni MacBook Air, M5 Max ve M5 Ultra çipli Mac Studio ve yenilenmiş bir Studio Display tanıtması da bekleniyor. Yeni Studio Display’in mini-LED ve 120Hz ProMotion gibi özellikler sunacağı konuşuluyor.

Ayrıca, daha uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. Bu modelin gücünü iPhone 16 Pro’da görmeyi beklediğimiz A18 Pro işlemcinin bir versiyonundan alacağı iddia ediliyor. Bu strateji, Apple’ın dizüstü bilgisayar pazarında daha geniş bir kitleye ulaşma hedefinin bir parçası olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın bir yıl içinde iki farklı MacBook Pro güncellemesi sunması sizce mantıklı mı?