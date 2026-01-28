Yarış simülasyonu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yapım olan Forza Horizon 6, Playground Games tarafından gelen yeni duyurularla resmen hayranlarının karşısına çıktı. Japonya temasıyla uzun süredir spekülasyonlara konu olan oyun, nihayet çıkış tarihi ve önemli detaylarıyla netleşmeye başladı. Peki, Forza Horizon 6‘nın çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı ne olacak?

Forza Horizon 6 çıkış tarihi ve öne çıkan içerikler

Playground Games tarafından yayınlanan yeni oynanış fragmanının ardından, Forza Horizon 6‘nın 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği resmi olarak onaylandı. Seri, önceki yapımların aksine (İtalya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Meksika) nihayet hayranların on yıldır beklediği Japonya’ya taşınıyor. Bu kararın, özellikle JDM (Japon İç Pazar) kültürünün küresel popülaritesi göz önüne alındığında, oldukça yerinde olduğu söylenebilir.

Japonya’nın ikonikleşen noktaları haritada

Oyunun haritası, Japonya’nın otomobil tutkunları için kült haline gelmiş birçok noktasını içeriyor. Ünlü buluşma noktası Daikoku Parking Area (PA) ve Ginkgo Avenue, neredeyse birebir detaylarla simüle edilmiş durumda. Ayrıca efsanevi anime serisi Initial D ile özdeşleşen Haruna Dağı geçidi ve Tokyo’nun önemli ana arteri Shuto Otoyolu da oyuna entegre edildi. Fragman, haritada drift severlerin yakından tanıdığı Ebisu Circuit tarzı bir yarış pistinin de bulunabileceğine işaret ediyor.

Otomobil kataloğu ise 550’den fazla araçla oldukça zengin. Serinin kapak otomobili yeni Toyota GR GT olarak belirlendi. Ayrıca, daha önce Horizon 5’te gördüğümüz modellere ek olarak, X100 Toyota Chaser, Daihatsu Copen ve Honda Beat gibi Japonya odaklı yeni eklemelerin yapılması, serinin kültürel köklerine daha derinlemesine inme isteğini gösteriyor.

Yeni oyun modları ve harita özelleştirmesi

Forza Horizon 6, keşfedilebilir büyük bir kentsel alana ek olarak, oyun deneyimini zenginleştirecek yeni mekanikler sunuyor. Oyunculara sunulan “The Estate” adlı dağ vadisi, sınırsız özelleştirme imkanı sağlıyor. Bu sayede oyuncular, binalar, bitkiler ve yollar ekleyerek kendi sürülebilir haritalarını tasarlayabilecek ve diğer oyuncuların ziyaretine açabilecektir.

Kişiselleştirme yalnızca harita ile sınırlı değil. Artık araç garajları da farklı poster ve boya şemalarıyla kişiselleştirilebiliyor. Sosyal özellikler açısından da önemli bir yenilik var: Daikoku merkezli bir “car meet” (otomobil buluşması) özelliği sayesinde oyuncular kaplama (livery), modifiye (tune) ve otomobil takası yapma imkanına sahip oluyor.

Oyunun en heyecan verici eklentilerinden biri şüphesiz yeni “Touge Battle” modu. Bu modda oyuncular, dar ve kıvrımlı dağ geçitlerinde bire bir mücadele edebilecekler. Görsel açıdan etkileyici olan Forza Horizon 6, özellikle dar ve virajlı dağ yollarının tasarımıyla 2005’teki orijinal Forza Motorsport’ta yer alan efsanevi Fujimi Kaido pistini anımsatıyor.

Forza Horizon 6 ön sipariş fiyatı ne kadar?

Forza Horizon 6 ön sipariş fiyatı da merak konusuydu. Oyun, küresel çapta 69.99 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Türkiye’de ise yerel fiyatlandırma politikası sayesinde 48.99 Dolar seviyesinden Forza Horizon 6 satın alınabiliyor. Bu, oyunun çıkışını bekleyen Türk oyuncular için nispeten avantajlı bir Forza Horizon 6 fiyat fırsatı sunuyor.

