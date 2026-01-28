Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), merakla beklenen 2025 yılı sektör raporunu NielsenIQ iş birliğiyle kamuoyuna sundu. Rapor, sektördeki filo büyüklüğü, yeni araç yatırımları ve elektrifikasyon dönüşümü gibi kritik başlıkları ele alıyor. Peki 2025 yılında Türkiye’de araç kiralama pazarı ne kadar büyüdü ve hangi alanlarda rekor kırdı?

Araç kiralama sektörü 2025’te devasa yatırım yaptı

TOKKDER tarafından yayınlanan kapsamlı rapora göre, araç kiralama sektörü 2025 yılında ekonomiye ciddi katkılar sağlamaya devam etti. Yıl sonu itibarıyla sektörün filosundaki toplam araç sayısı 372 bin 335 adet olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar bu rakam, 2024 sonundaki 402 bin 800 adetlik filoya göre bir miktar daralmaya işaret etse de, yapılan yeni araç alımları rekor seviyelere ulaştı.

Sektör, yalnızca 2025’in son çeyreğinde 91 bin adet yeni araç alımı için tam 278,1 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca, yıl boyunca ödenen toplam vergi tutarı 109 milyar TL’yi bularak ülke ekonomisine önemli bir girdi sağladı. Bu durum kiralık araç pazarının dinamizmini koruduğunu gösteriyor.

Operasyonel ve günlük kiralamada son durum

Operasyonel kiralama (uzun dönem) tarafında filo, 234 bin adet araca ulaştı ve sektörün aktif büyüklüğü 314,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu segmentte yıl içinde 121 milyar TL’lik araç yatırımı yapılırken, devlete sağlanan vergi katkısı 63 milyar TL’yi aştı. Müşteri sayısında bir düşüş yaşansa da müşteri başına düşen araç sayısındaki artış, verimliliğin yükseldiğine işaret ediyor.

Günlük araç kiralama ise 138 bin adetlik bir araç parkına ulaştı. Yıllık kontrat adedi 1,09 milyonu geçerken, bu alanda yapılan toplam yatırım 157,1 milyar TL oldu. Sadece günlük kiralama operasyonlarından elde edilen vergi geliri 46,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ortalama kontrat süresi 8,3 gün olarak belirlendi.

Filolarda elektrikli ve hibrit dönüşümü hızlandı

Sektördeki en dikkat çekici gelişmelerden biri de elektrifikasyon alanında yaşandı. Operasyonel araç kiralama filolarındaki hibrit ve elektrikli araçların payı, 2021’deki yüzde 6,5 seviyesinden 2025 sonunda yüzde 13’ün üzerine çıkarak neredeyse ikiye katlandı. Günlük kiralama filosunda ise bu oran yaklaşık yüzde 7,6 olarak kaydedildi.

Özellikle hibrit modeller, mevcut şarj altyapısı koşulları ve operasyonel esneklik avantajları sayesinde elektrifikasyona geçişte önemli bir köprü görevi görüyor. Operasyonel filolarda hafif hibritlerin payı yüzde 10,1’e ulaşırken, tam elektrikli araçların payı operasyonel kiralamada yüzde 2,4, günlük kiralamada ise yüzde 2,6 seviyesinde kaldı.

Raporda, tam elektrikli araçların henüz istenen seviyede yaygınlaşamamasının ardındaki nedenlere de değinildi. İkinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yetersizliği ve mevcut vergi yapısı gibi faktörlerin, özellikle kısa dönem araç kiralama operasyonlarında elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

