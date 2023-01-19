Meta Denetleme Kurulu, Facebook ve Instagram üzerinde paylaşılan kadınların meme uçlu fotoğrafları silme kararlarını iptal ettiğini açıkladı. Meta bu tür resimlerin denetlenmesiyle ilgili kuralların revize edilmesini tavsiye ettiğini belirtti. Bu yenilikler, feministlerin “meme ucunu serbest bırakma (freethenipple)” sloganını ortaya atmasından ve erkek ve kadın meme maruziyeti için eşit standartlar çağrısında bulunduktan 10 yıldan fazla bir süre sonra ortaya çıkması ise bu alanda verilen kararın ne kadar geç olduğunun bir göstergesi.

Sosyal medya devi Meta Denetleme Kurulu, kadın göğüslerini gösterme politikasını tüm insanlara cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılmaksızın uluslararası insan hakları standartlarına uygun muamele görmesi için değiştirilmesini talep etti. Meta’nın çıplaklık politikası, bir dizi özel durum dışında kadın meme uçlarının gösterilmesini yasaklıyor. Bunlar arasında emziren kadınlar veya cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş kişiler bulunuyor. Meta ayrıca bilgi etkinliklerinde ve resimlerde çıplak fotoğraflara izin verecek.

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Daha önce Rihanna, Miley Cyrus ve Lena Dunham da dahil olmak üzere ünlüler Instagram’dan üstsüz fotoğrafları silmek zorunda kaldılar. Naomi Campbell ayrıca daha önce uygulamada #freethenipple hashtag’i olan üstsüz bir fotoğraf yayınladı ve daha sonra silindi. Diğer ünlüler de bu politikaya karşı çıktı.

Konsey, Meta’nın politikasının cinsiyete ilişkin ikili bir görüşe ve bir erkek ile bir kadın bedeni arasındaki farka dayandığını belirtti. Bu açıklama kuralların transseksüel ve ikili olmayan insanlara nasıl uygulandıkları konusunda “belirsiz” olduğu anlamına geliyor.

Meta’nın temsilcisi konu ile ilgili olarak: “Bu durumda kurulun kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Silinmemesi gerektiğini kabul ederek bu içeriği geri yükledik. Platformlarımızı herkes için daha güvenli hale getirmek için politikamızı sürekli gözden geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.