YouTube Shorts bugun itibariyle TV’lerde kullanılabilecek. Haziran 2021’de Brezilya’da başlatılan platformun kısa video formatı, 60 saniyeye kadar olan içerikleri daha büyük ekranlarda kullanılabilir hale getiriyor. Şu anda her ay 1,5 milyar kullanıcı materyalleri izliyor.

Kısalar doğrudan YouTube’un ana sayfasının yanı sıra içerik oluşturucuların kanallarından da izlenebilecek. İçeriğe erişmek için 2019 veya daha yeni bir Smart TV gereklidir. Ayrıca formatın video oyun konsolları veya akış cihazlarıyla uyumlu olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir.

İlk lansmanda mevcut olan özellikler arasında platform, beğenme veya beğenmeme aracının yanı sıra bir kullanıcının kanallara abone olmasına izin verecek. Ancak Google gelecekte daha fazla özelliğin kullanıma sunulacağı sözünü veriyor.

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Özellikle kısa, dikey biçimli videolar için oluşturulan Short, YouTube’un TikTok ve Instagram Reels gibi platformlara cevabıdır. Şirket, videoları daha büyük ekranlara getirmek için ürün yönetimi, mühendislik, tasarım ve araştırma ekiplerini bir araya getirmenin yanı sıra en optimize edilmiş olana ulaşana kadar çeşitli formatları test ettiğini söyledi.

TV’de YouTube Kısaları nasıl kullanılır?

TV’lerdeki YouTube uygulamasında kısa videolara erişmek için kullanıcının sayfayı aşağı kaydırması ve Shorts için belirlenmiş alanı bulması yeterlidir.

Kullanıcı ayrıca uzaktan kumandayı kullanarak oynatmayı duraklatabilir veya devam ettirebilir. Uygulama, sağ oka tıklayarak başlık ve açıklama gibi video bilgilerini görüntüleyebilir. Kısalar sayfasını aşağı kaydırmak ve gelecek bir videoyu görüntülemek için aşağı oka veya bir öncekini görüntülemek için yukarı oka tıklamanız yeterlidir.