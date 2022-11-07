Eski bir yönetici, Twitter mavi tik ve diğer bonus özellikleri için ayda 8 dolar almanın sosyal medya platformunun “sihrini” kaybetmesine neden olacağını söyledi.

Eski küresel iletişim başkanı Brandon Borrman, şu anda dünyadaki tüm kullanıcıların platformda eşit seslere sahip olduğunu ancak doğrulama ve daha yüksek görünürlük satmanın Twitter’ı “katmanlaştıracağını” belirtti.

Borrman ayrıca, platformun yeni sahibi Elon Musk’ın gelir elde etmek için neler yapabileceği konusunda “meraklı ve endişeli” hissettiğini söyledi.

Daha az reklam

Borrman verdiği demeçte, “Mavi tik için ücret almak bunu yapmanın en adil yolu olsaydı, Twitter muhtemelen bunu bir süre önce yapardı.” dedi.

Ve Twitter’ın insanlardan diğer kullanıcılarla “eşit alanda” kalmak için ödeme yapmasını nasıl haklı çıkarabileceğini sorguladı. Musk, mavi doğrulanmış rozetine ek olarak, ödeme yapanların tweet’lerinin daha geniş çapta tanıtılmasını ve daha az reklam görebileceğini öne sürdü.

Brandon Borrman, “Parası olan ve sesini yükseltmek için para harcamak isteyen insanlar için harika. 8 dolar birçok insan için hiçbir şey gibi görünmeyebilir – ancak dünyadaki çoğu insan için oldukça önemli.” dedi.

Temel sorun

Musk planını tweet’ledi: “Faturaları bir şekilde ödememiz gerekiyor.”

Etkili olarak kabul edilen Twitter, ünlülerin görüşlerini paylaştığı ve sıradan bireylerin onlara doğrudan yanıt verebileceği yer. Ancak şirket birkaç yıldır kar elde etmemişken, aylık yaklaşık 300 milyonluk çekirdek kullanıcı tabanı oldukça durağan kaldı.

Ve Borrman da, büyümek için değişmesi gerektiğini kabul etti. Borrman, “Temel sorunu, deneyenlerin çoğunun kalmamasıydı. Onları, gazeteler ve televizyon yayınlarında yer alan tweetler yerine, bundan henüz elde edemedikleri bir şey elde edeceklerine ikna etmelisiniz.” dedi.

Bazı Twitter kullanıcıları yeni liderliği protesto etmek için hesaplarını silmekle tehdit ediyor. Ancak Borrman, Musk’ın satın alımının tamamlanmasından bu yana binlerce yeni hesap kaydettiğini iddia etmesine rağmen, güvenilir bir alternatif kalmadığını söyledi.

“Sadece tüketici veya kullanıcı dostu değiller.” dedi.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky adlı bir sosyal ağ konsepti üzerinde çalışıyor. Ancak bunun ne zaman başlayacağı veya neye benzeyeceği hakkında çok az bilgi var. Dorsey ayrıca Twitter’daki yaklaşık 1 milyar dolarlık hissesini elinde tuttu. Musk’ı destekledi ve onu şirketi yönetmek için “güvendiğim tek çözüm” olarak nitelendirdi.

‘Bekle ve gör modu’

Haziran 2021’de Twitter’dan ayrılan ve şu anda kar amacı gütmeyen web organizasyonu Mozilla’da çalışan Borrman, Musk gelmeden önce gitmiş olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Şirketten arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla hala iletişim halindeyken, genel merkezdeki atmosferin artık “gergin” olduğunu söyledi. Barrmon, “Elon’ın, Twitter’ın geçmişte yönetilme biçiminden oldukça farklı olan şeyleri yönetmeyi ve yaklaşmayı sevdiği belli bir yolu var. ‘Bekle ve gör’ modunda olan birçok insan var.” dedi.

‘Sağlam strateji’

Doğrulanmayan raporlar, Musk’ın binlerce çalışanı işten çıkarmayı düşündüğünü gösteriyor. Borrman, Twitter’ın Silikon Vadisi’nin teknoloji yeteneğini çekme ve elde tutma mantığı sayesinde “muhtemelen şu anda olması gerekenden daha büyük” birçok şirketten biri olduğunu söyledi. Borrman, “Teknoloji, diğer üretim biçimlerinden kökten farklı döngülerde hareket eder. Bu nedenle bu personelin elinizin altında olması aslında sizin için çok faydalı olabilir ve büyümenizi hızlandırabilir.” “Twitter, 2022’ye girerken oldukça iyi bir konumdaydı. Bu takımın ileride ne yapacağını görmek beni gerçekten heyecanlandırdı. Oldukça sağlam bir strateji olduğunu düşündüğüm şeyi gerçekten uygulayamamaları hayal kırıklığı yaratıyor.” dedi.