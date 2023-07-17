YouTube, YouTube Premium kullanıcılarına 1080p Yükseltilmiş bit hızını kullanıma sunduktan kısa süre sonra, “Dengeli Ses” adında başka bir özellik sunma ihtimali üzerinde duruyor. Platform henüz bu özelliğin ne amaçla kullanılacağına dair resmi bir açıklama yapmış değil ve görünüşe göre her kullanıcının bu özelliğe erişimi yok. Ancak, bir Reddit kullanıcısı olan (@OwenTheHugger) tarafından ortam modu seçeneği altında bulunan ve video ayarları sayfasında paylaşılan bu özellik keşfedildi.

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“Dengeli Ses” ayarının tam ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı hala net değil, ancak isimden de anlaşılabileceği üzere bu özelliğin farklı videolardaki ses seviyelerini dengelemeyi ve eşitlemeyi hedeflediği düşünülüyor.

Bu özellik, farklı içerik üreticilerinden ve kanallardan izlenen videolarda ani ve önemli ses seviyesi değişikliklerini veya beklenmeyen ses dalgalanmalarını engelleyebilir. Videolar arasındaki ses seviyelerini algılamak ve optimize etmek için yapay zeka teknolojisi kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor.

YouTube kullanıcısı olan Brandon Lee, “Dengeli Ses” özelliğinin videolar arasında ve hatta aynı videoda ses seviyelerini düzene sokarak, sesi normalleştiren ve sıkıştıran bir etkiye sahip olabileceğini belirtiyor.

Ancak, bu özelliğin müzik içeriğine olan etkileri konusunda bazı endişeler olabilir. Lee, bu yeni özelliğin ağır çekim montajları sırasında -12dB seviyesinde ayarlanan konuşma ve 0dB seviyesinde yoğun arka plan müziği olan videolar için yararlı olabileceğini ifade ediyor.

“Dengeli Ses” özelliğinin mevcudiyeti şu an için sınırlı, bu da bu özelliğin muhtemelen deneme aşamasında olduğunu veya YouTube kullanıcılarına aşamalı olarak sunulduğunu gösteriyor.