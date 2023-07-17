Google Play Store’da iki popüler uygulama, kullanıcı verilerini izinsiz toplayarak ve Çin’e göndererek Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) ihlal ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Bu uygulamaların “Dosya Kurtarma ve Veri Kurtarma” ve “Dosya Yöneticisi” olduğu belirtildi. İndirme sayılarına bakıldığında bu uygulamaların oldukça yaygın olduğu görülmekte; Dosya Kurtarma ve Veri Kurtarma uygulaması en az 1 milyon, Dosya Yöneticisi uygulaması ise 500.000’den fazla kişi tarafından indirildi.

Pradeo güvenlik firması tarafından yapılan açıklamaya göre, bu uygulamalar topladıkları veriler arasında kişi listeleri, medya dosyaları (görüntüler, ses, video), gerçek zamanlı kullanıcı konumu, mobil ülke kodu, ağ taşıyıcı bilgileri, SIM sağlayıcı ağ kodu ve işletim sistemi sürüm numarası bulunmaktaydı. Bu durum, kullanıcıların özel bilgilerinin yanı sıra, cihazlarının casus yazılım saldırılarına açık hale getirilmesi riskini de ortaya koyuyor.

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Bu uygulamalar, kötü amaçlı işlemlerini başlatmak için cihazların yeniden başlatılmasını sağlamak gibi ekstra haklara da sahipti. Dahası, uygulamaların simgeleri ana ekranda gözükmediği için kullanıcıların virüslü uygulamaları telefonlarından silmeleri zorlaştırıldı.

Google, bu iki kötü amaçlı uygulamanın Play Store’dan kaldırıldığını doğruladı ve Google Play Protect’in Android cihazları, harici kaynaklardan gelseler bile bilinen kötü amaçlı uygulamalardan koruduğunu ifade etti. Ancak, bu uygulamalar kullanıcıların telefonlarında hala mevcut olabilir ve bu nedenle kaldırılmalıdırlar.

Pradeo, kullanıcı güvenliğini artırmak için bir dizi öneride bulundu. Öncelikle, çok az inceleme içeren veya hiç inceleme içermeyen uygulamalardan kaçınmak gerektiğini belirtti. İzinleri onaylamadan önce kontrol etmek, kullanıcı incelemelerine dikkat etmek ve uygulamaların pil ömrü ve cihazın ısınması üzerindeki etkisini gözlemlemek de önemli. Ayrıca, uygulamaların orijinalliği konusunda bilgi edinmek için kullanıcı incelemelerine bakmak ve çevrimiçi bir araştırma yapmak da öneriliyor.