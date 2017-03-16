YouTube Sanal Gerçeklik Videolarının Kalitesini Geliştiriyor

Sanal gerçeklik videoları maalesef görsel kaliteden biraz uzak oluyor ancak sonunda YouTube bu konuda bir şeyler yapacak.

YouTube’un uğraşması gereken çok fazla veri var ancak bu Google ve Daycream geliştirmeleri için engel değil. Geliştirici ekip “euqiangular cubemap” adı verilen yeni bir projeksiyon tekniğini tanıttı. Bu teknik 360 derece çekimlerde detayı arttırıyor.

Günümüzdeki yöntemle videonun sadece belirli bir kısmında keskin görüntüler oluşuyor ancak EAC son derece istikrarlı derecede çalışıyor ve her açı değişiminde aynı sayıda piksel üretiyor. Teorik olarak sadece bazı yerler keskin olmuyor ama diğer taraftan videonun diğer tarafları göze batmıyor.

Google diğerlerinin de sanal gerçeklik projeksiyonlarını geliştirmesini istiyor. Bunun içinde Projection Independent Mesh adı verilen bir standart sunuyor. Bu standart medya oynatıcıya işlenmemiş sanal gerçeklik blgisini nasıl göstereceğini anlatıyor. Bu standartın deneme versiyonu Google tarafından GitHub’a yüklenmiş durumda.