YouTube, bağlı TV’lerde en üstün akış deneyimini sunma konusunda kararlı. Geçen yıl şirket, reklam deneyimini modernize etti ve Mayıs ayında CTV öncelikli formatların yanı sıra CTV’de alışveriş yapılabilir reklamlar ve ikinci ekran kullanıcıları için telefona gönderme özelliğini tanıtarak atlanamayan reklamlar ve duraklatma deneyimleri gibi özellikleri ekledi. Ayrıca, yayın reklamlarını büyük ekrana taşıyarak izleyicilerin reklamlarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmasını sağladı.

YouTube, izleyicilerin izledikleri içeriğe bağlı olarak farklı reklam deneyimlerini tercih ettiğinin farkında. Örneğin, uzun içerik için izleyicilerin %79’u, videonun geneline dağılmış reklamlar yerine gruplandırılmış video reklamlarını tercih ediyor. Bu tercihi karşılamak için YouTube, kesintileri azaltacak seçenekleri araştırarak daha sorunsuz bir izleme deneyimi oluşturmayı hedefliyor.

YouTube’un ana şirketi Google, reklam şeffaflığını artırmayı hedefliyor ve izleyicilere reklam aralarının uzunluğu hakkında daha fazla bilgi sağlama çabasında. Araştırmalar, izleyicilerin reklam sayısından ziyade reklam arasında geçen toplam süreyi bilmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Google, bu güncellenmiş CTV reklam deneyimini yakında test etmeyi planlıyor.

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Son olarak, YouTube, 6 Nisan 2023’te yer paylaşımlı reklamları durdurdu ve içerik oluşturucuların gelirlerini artırmak için videolardan önce veya sonra gösterilen reklam biçimi seçimlerini basitleştirecekler. Yeni uzun videolar için reklamları etkinleştirdiğinizde, YouTube uygun şekilde videodan önce, videodan sonra, atlanabilir veya atlanamayan reklamları gösterecek. Videonun ortasında gösterilen reklam ayarları aynı kalacak ve uzun videolara ilişkin mevcut reklam ayarları değiştirilmedikçe korunacak.

Atlanabilir video reklamlar: İzleyiciler bu reklamları 5 saniye sonra atlayabilir.

Atlanamayan video reklamlar: Bu reklamların videodan önce izlenmesi gerekmektedir.

Tampon reklamlar: Videodan önce gösterilen, 6 saniyeye kadar kısa, atlanamayan reklamlar.

Toplu Reklam Formatı Güncellemeleri: Aynı anda birden fazla video için reklam formatlarını ayarlayın.

YouTube Shorts Reklamları: Shorts’taki reklamlar, Shorts Akışı’ndaki Shorts arasında görünen kaydırılabilir video veya resim reklamlardır.

Varsayılan Reklam Ayarları: Kanalınızın yeni yüklemeleri için varsayılan video reklam türlerini ayarlayabilirsiniz.

Video Oynatıcının Dışındaki Reklamlar: İzleme akışı reklamları, mobil cihazlarda oynatıcının altında ve bilgisayarlarda oynatıcının yanında önerilen video akışında görünür ancak YouTube Studio’dan kontrol edilemez.

Arka arkaya reklamlar: Reklam bölmeleri olarak da bilinen arka arkaya video reklamlar, uzun biçimli videolarda (en az 5 dakika uzunluğunda) atlanabilir veya atlanamayan reklamları etkinleştirdiğinizde ortaya çıkar.