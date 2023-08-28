Geçtiğimiz ay Apple’dan Phil Schiller’ın Instagram’a katılmasının ardından, şimdi de Apple CEO’su Tim Cook’un sosyal medya dünyasına adım attığı düşünülmüştü. Ancak bu düşüncenin oldukça büyük bir yanlış olduğu ortaya çıktı. Temmuz 2023’te oluşturulan @tim.d.cook kullanıcı adlı Instagram hesabının Tim Cook’a ait olduğu düşünülse de, sonradan sahte olduğu anlaşıldı. Ama bu süreçte bazı Apple yöneticileri bile hesabı takip etti!

Sahte Tim Cook Hesabına Apple Yöneticileri Bile İnandı!



Tim Cook, uzun yıllardır Twitter’da aktif olarak yer alıyordu. Fakat Apple yöneticilerinin genelde resmi hesapları dışında diğer sosyal medya platformlarına katılmadığı biliniyordu. Bu nedenle Cook’un Instagram’a katılımı, özellikle de popülerliğini ve önemini düşünürsek, büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmişti.

Ancak @tim.d.cook adlı hesabın daha sonra sahte olduğu anlaşıldı. Bu hesap Lisa Jackson ve Alan Dye gibi çeşitli Apple Başkan Yardımcıları tarafından takip edilse de, hesabın Tim Cook tarafından oluşturulmadığı ortaya çıktı. Apple’ın içerisindeki bazı çalışanlar da sahte hesabı takip ediyor.

Tim Cook, Twitter hesabında kişisel içerik yayınlamamasıyla tanınırken, bu sahte Instagram hesabında kişisel gönderi paylaşımları da bulunuyor. Dolayısıyla bu hesabın sahte olduğunu anlamak zor değil.

Apple’ın resmi Instagram hesabının, iPhone ile çekilen fotoğraf ve videoları paylaşmak için kullanıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Tim Cook’un sahte hesabının neden ve kim tarafından oluşturulduğu ise hala bir sır olarak gizemini koruyor. Apple’ın bu sahte hesapla ilgili adımları takip etmeye çalıştığı belirtilse de, bu durumun arkasındaki sebepler henüz netlik kazanmış değil.

Instagram ise bu süreçte hesabı askıya almış durumda. Bu tür sahte hesaplara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Zira daha önce başka ünlüler de benzer sorunlarla karşılaşmış ve iş dolandırıcılığa kadar girmişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ünlü birinin hesap açması için bir kimlik belgesi tarzı doğrulama gerekli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!