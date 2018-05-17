Google, YouTube Red hizmetini YouTube Premium ve YouTube Müzik şeklinde ikiye ayırdı. Müzik hizmetini Spotify‘a benzeten Google, iki yeni pakette reklamsız hizmet sunuyor.

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Red, YouTube Premium oluyor!

YouTube Müzik Premium hizmeti reklamsız, sınırsız müzik indirme ve arkaplanda oynatma gibi özellikleri aylık 9,99 dolar‘a kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda diğer Youtube Premium hizmeti, müzik paketi dışında videolara yeni özellikleri katıyor. Premium ise 11,99 dolar‘dan kullanıcılara sunuluyor. YouTube tarafında Orijinal içeriklerin yanı sıra arka planda oynatma, reklamsız YouTube deneyimi ve çevrimdışı izlemek için indirme özellikleri de mevcut.

YouTube Red‘in yeni adı olan Premium Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika ve Güney Kore gibi Red kullanılan ülkelere gelecek. Ayrıca bu yeniliklerle birlikte Premium kullanan ülkeler arasına şu ülkelerde eklenecek: Avusturya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık.

YouTube Müzik önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak ancak ülkemize ne zaman geleceği konusunda şu an için bir detay bulunmuyor. Google’ın son dönemde Türkiye’ye birçok hizmetini getiriyor olması ise bu hizmetin de yakın bir dönemde gelebileceğini gösteriyor olabilir.