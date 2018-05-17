Microsoft’tan engellilere özel Xbox kontrolcü: Xbox Adaptive Controller

Microsoft sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanlar için özel olarak tasarlanan Xbox Adaptive Controller adındaki yeni bir kontrolcüsü duyurdu. Bu kontrol sistemi bir ana ünite ve eklentiler ile Xbox One oynayan engelli oyuncular için kolaylık sunacak.

Xbox Adaptive Controller engellilerin oyun oynamalarını kolaylaştıracak

Adaptive Controller, üzerinde birkaç düğme ve kontroller için büyük yuvarlak alanları bulunan büyük beyaz bir yapıya sahip. Aynı zamanda cihazın arka tarafında bulunan girişler ile cihaza ek birçok joystick bağlanabiliyor. Bu şekilde cihaz kişiye göre özelleştirilebiliyor.

Modüler yapısı ile engelli oyuncuların kullanımlarını kolaylaştıran cihaz bu yılın sonunda çıkacak. Cihazın maliyetlerinin getirdiği duruma göre, cihaz 100 dolardan satışa sunulacak.