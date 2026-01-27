Apple, uzun bir bekleyişin ardından kayıp eşya bulucu aksesuarının yeni versiyonunu teknoloji dünyasına tanıttı. İlk modelin üzerinden yaklaşık beş yıl geçtikten sonra gelen bu güncelleme, önemli iyileştirmeler içeriyor. Peki, Apple’ın bu yeni nesil takip cihazı Apple AirTag 2. Nesil kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Yeni Apple AirTag 2. Nesil hangi özelliklerle geliyor?

Apple AirTag 2. Nesil, gücünü şirketin ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipinden alıyor. iPhone 17 serisi, Apple Watch Ultra 3 ve Series 11 akıllı saatlerde de bulunan bu yeni çip, Hassas Bulma (Precision Finding) özelliğini çok daha yetenekli hale getiriyor. Artık kullanıcılar, kayıp eşyalarını yüzde 50 daha uzak mesafeden hassas bir şekilde bulabilecek.

Getirilen bir diğer önemli yenilik ise Hassas Bulma özelliğinin artık Apple Watch desteğine kavuşması oldu. Apple Watch Series 9 veya daha yeni bir modele sahip kullanıcılar, doğrudan bileklerinden kayıp AirTag’lerini bulabilecekler. Bu, özellikle telefonun yakında olmadığı durumlar için büyük bir kolaylık sunuyor.

Apple, Apple AirTag 2. Nesil modelinde menzili genişletmek için Bluetooth çipini de güncelledi. Bu sayede eşyalarınız sizden daha uzakta olsa bile Find My ağı üzerinden konumlarını tespit etmek kolaylaşıyor. Cihazın üzerindeki hoparlör de unutulmamış; önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek ses çıkararak bulunmayı kolaylaştırıyor.

Tasarım tarafında büyük bir değişiklik sunmayan yeni Apple AirTag, yine kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilen standart bir CR2032 düğme pil ile çalışıyor. Bu sayede pil ömrü bittiğinde yeni bir cihaz almak yerine sadece pili değiştirmek yeterli oluyor. Bu da Apple AirTag 2. Nesil modelinin uzun ömürlü bir aksesuar olmasını sağlıyor.

Apple AirTag 2. Nesil fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni nesil Apple takip cihazı tekli paket fiyatı 1.599 TL iken, 4’lü paketin fiyatı ise 5.499 TL olarak açıklandı. Yeni Apple AirTag 2. Nesil, yapılan duyuruyla birlikte Apple Store üzerinden siparişe açıldı.

Kullanıcılar ayrıca, Apple’ın sunduğu ücretsiz kişiselleştirme seçeneğiyle AirTag’lerinin üzerine istedikleri emoji veya harfleri lazerle işletebiliyorlar. Bu, özellikle birden fazla AirTag sahibi olanlar için ayırt edici bir özellik sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni AirTag'in getirdiği yenilikleri yeterli buldunuz mu?