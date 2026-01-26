Yapay zeka (AI) dünyasının lideri OpenAI, amiral gemisi ürünü ChatGPT’nin arkasındaki en yeni dil modeli olan GPT-5.2 ile profesyonel kullanıcılara odaklanıyor. Ancak İngiliz gazetesi The Guardian’ın yaptığı testler, modelin veri kaynağı konusunda şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu durum, teknoloji devleri arasındaki rekabetin boyutunu ve ChatGPT’nin bilgi edinim yöntemlerini nasıl etkileyecek?

GPT-5.2 ve Grokipedia Bağlantısı Açıklandı

ChatGPT’nin profesyonel amaçlar için tanıtılan en gelişmiş versiyonu GPT-5.2, beklenenin aksine rakip bir AI platformundan, yani Elon Musk’ın xAI şirketinin geliştirdiği Grokipedia’dan veri çekti. Bu keşif, özellikle Elon Musk ile OpenAI arasındaki mevcut gerilimli rekabet ortamında büyük bir şaşkınlık yarattı.

The Guardian tarafından gerçekleştirilen derinlemesine incelemelerde, GPT-5.2’nin hassas ve tartışmalı konularda cevaplar üretirken doğrudan Grokipedia’yı kaynak gösterdiği belirlendi. Bu konular arasında İran hükümetiyle telekomünikasyon şirketi MTN-Irancell arasındaki ilişkiler ve bir Holokost inkarı davasındaki uzman tanık Richard Evans gibi spesifik örnekler yer alıyor.

Grokipedia’nın Güvenilirlik Tartışmaları Yeniden Gündemde

Bu durumun yarattığı en büyük sorun, Grokipedia’nın daha önce de tartışmalı kaynakları kullanmasıydı. Elon Musk’ın AI ansiklopedisi, geçmişte Neo-Nazi forumlarına bile referans vermesiyle ciddi güvenilirlik eleştirileri almıştı. Amerikalı araştırmacılar, bu ansiklopedinin veri setini “sorunlu” ve “şüpheli” olarak nitelendirmişti.

OpenAI’ın amiral gemisi modeli GPT-5.2‘nin bu denli kritik bir rakibin ve güvenilirliği sorgulanan bir platformun verilerini kullanması, modelin çıktılarının tarafsızlığı ve doğruluğu hakkında ciddi etik soruları beraberinde getirdi. Bu sızıntının ardından Elon Musk’ın sessizliğini koruması, sosyal medya yorumlarına göre, Grok‘un dolaylı yoldan takdir edilmesi nedeniyle Musk’ı mutlu eden bir gelişme olarak yorumlanıyor.

OpenAI Savunmasını Yaptı

Şirket yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, modelin eğitim sürecinde halka açık ve geniş bir kaynak yelpazesini taradığını vurguladı. Bu tarz büyük dil modellerinin (LLM) bilgileri farklı kaynaklardan çektiğini biliyoruz. Bu nedenle ChatGPT’nin rakip kaynakları kullanması teknik olarak şaşırtıcı değil, ancak etik açıdan tartışma yaratıyor.

OpenAI, veri alımındaki riskleri azaltmak için “Yüksek önem derecesine sahip zararlı içeriklerle ilişkili bağlantıların riskini azaltmak için güvenlik filtreleri uyguluyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, OpenAI’ın veri kalitesine verdiği önemi gösteriyor ve gelecekte ChatGPT gibi modellerin kaynak seçimine daha çok dikkat edeceğini gösteriyor.

