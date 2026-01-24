Teknoloji dünyasını sarsan yeni bir iddiaya göre Apple, dijital asistanı Siri’nin gelecekteki versiyonunu kendi sunucuları yerine Google’ın bulut altyapısında çalıştırabilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna dayanan bu gelişme, Apple’ın yapay zeka yarışında ezeli rakibiyle beklenmedik bir iş birliğine gidebileceğini gösteriyor. Peki, Apple’ın yıllardır övündüğü gizlilik odaklı yaklaşımı, Siri için değişiyor mu?

Apple, Siri için Google altyapısını mı kullanacak?

Güvenilir kaynak Mark Gurman’a göre, Apple ve Google arasında yeni nesil Siri sohbet robotunun altyapısı için görüşmeler yapılıyor. İddianın en çarpıcı yanı ise bu hizmetin, Google’ın yapay zeka işlemleri için özel olarak tasarladığı Tensör İşlem Birimleri (TPU) ile donatılmış sunucularda barındırılma ihtimali. Bu, kullanıcı verilerini kendi “Özel Bulut Bilişim” (Private Cloud Compute) altyapısında tutma konusundaki katı duruşuyla bilinen Apple için büyük bir politika değişikliği anlamına gelebilir.

Raporda, bu potansiyel değişikliğin yakın gelecekteki güncellemeleri kapsamadığı belirtiliyor. iOS 26.4 gibi daha erken güncellemelerle gelecek Siri iyileştirmelerinin, Apple’ın kendi Mac çipleriyle güçlendirilmiş Özel Bulut Bilişim sunucularında çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak asıl büyük değişim, iOS 27 ile planlanan daha gelişmiş sohbet robotu için düşünülüyor.

Bu radikal değişikliğin arkasındaki ana nedenin, Apple’ın geliştirmekte olduğu yeni ve çok daha yetenekli büyük dil modelinin (LLM) işlem gücü ihtiyacı olduğu söyleniyor. Şirket içinde “Apple Foundation Models v11” olarak anılan ve Google’ın en yeni Gemini modelleriyle rekabet edebilecek kapasitede olan bu yapay zeka, Apple’ın mevcut altyapısının sınırlarını zorlayabilir. Bu ölçekte bir hizmeti küresel olarak sunmak, Google’ın devasa ve özelleşmiş bulut altyapısını zorunlu kılabilir.

Gizlilik endişeleri ve Apple’ın mevcut bulut stratejisi

Siri sorgularının Google sunucularında işlenmesi ihtimali, doğal olarak gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Ancak bu durum, kullanıcı verilerinin doğrudan Google’ın erişimine açılacağı anlamına gelmeyebilir. Apple, halihazırda iCloud altyapısının bazı bölümleri için Google ve Amazon gibi üçüncü parti bulut sağlayıcılarını kullanıyor.

Bu mevcut sistemde Apple, verileri şifreleyerek sunuculara yüklüyor ve şifreleme anahtarlarının kontrolünü tamamen kendi elinde tutuyor. Bu sayede sunucu sahibi firma, verilerin içeriğine erişemiyor. Siri için de benzer bir modelin uygulanması, yani verilerin Google donanımında ancak Apple’ın tam kontrolü altında işlenmesi muhtemel görünüyor. Yine de bu durum, Apple’ın pazarlama stratejisinin merkezinde yer alan “her şey şirket içinde kalır” mesajıyla çelişebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın olası Google iş birliği, markanın gizlilik imajını zedeler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.