Dünyanın en büyük video içerik platformu olan YouTube’da dün gece saatlerinde şok yaşandı. ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bruno şehrinde bulunan YouTube merkezine yapılan silahlı saldırıyla sarsılan genel merkezinde saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken 4 çalışanı da yaralandı.

Saldırı İran asıllı Nasim Anghdam tarafından gerçekleştirildi!

Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden kişinin saldırgan olduğu açıklanırken, saldırıyı yapan kişinin İran asıllı Nasim Aghdam olduğu bildirildi. 39 yaşındaki Aghdam, özellikle geçtiğimiz aylarda YouTube ve Facebook‘tan yaptığı paylaşım ile sitemini iletmiş. Farsça yayın yaptığı Nasime Sabz isimli kanalına karşı YouTube tarafından ayrımcılık yapıldığını iddia eden kadın, ilk ortaya çıkan bilgilere göre firmanıın tutumundan dolayı bu saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Google’dan konu ile alakalı yapılan açıklamada, YouTube ve güvenlik güçleri ile koordine halinde olunduğu belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor. Polisten gelen açıklamada saldırının bir numaralı şüphelisi olan Anghdam’ın 3 kişiyi tabanca ile yaradığı belirtildi. Ayrıca kendi silahı ile intihar ettiği bilgisi verildi. Ayrıca San Fransisco General Hastanesi yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu ve 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu iletirken, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olay ardından tüm Google ekibine bir mesaj ileten CEO Sundar Pichai mesajında, “Şu anda şokta olduğunu biliyorum. Google ailesinde herkese bu akıl almaz trajediden toparlanması için destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi herkes Susan ve YouTube takımına destek vermelidir” ifadeleriyle desteğini iletti.