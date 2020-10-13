YouTube Müzik TV uygulaması için 2 önemli yenilik geldi

Google, YouTube Müzik servisini akıllı TV uygulamasıyla kullananları memnun edecek önemli güncellemeler yaptı. Güncellemeler, YouTube Müzik’in olmazsa olmaz özelliklerini televizyonlara getiriyor.

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YouTube Müzik, TV uygulamasında yepyeni özellikler sunuyor

Pazartesi günü YouTube, Android TV OS çalıştıran TV’ler ve Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere YouTube Müzik TV uygulaması için bir dizi güncellemeyi kullanıma sundu. Bir blog gönderisinde şirket, tüm akıllı TV’ler için YouTube Müzik kullanıcılarının artık mevcut kitaplıklarında kayıtlı oynatma listelerine ve beğendikleri şarkılara erişebileceklerini söyledi.

İlgili seçenekler, YouTube TV uygulaması içindeki YouTube Müzik sekmesinde kendine yer edinecek. Güncelleme ayrıca albümleri ve çalma listesi kapaklarını gösteren yeni görseller de içeriyor.

“YouTube Müzik’e daha da fazla özellik getirmek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda, YouTube Müzik Premium kullanıcıları uygulamadan çıktıktan sonra arka planda müzik çalma desteğine de kavuşacak.”

Eklenen yeni özelikler şu şekilde:

Müzik kitaplığınızın keyfini çıkarın: Kitaplığınızdaki kayıtlı oynatma listelerinize ve beğendiğiniz şarkılara, doğrudan TV için YouTube uygulamanızdaki YouTube Müzik sekmesinden kolayca erişin.

Kitaplığınızdaki kayıtlı oynatma listelerinize ve beğendiğiniz şarkılara, doğrudan TV için YouTube uygulamanızdaki YouTube Müzik sekmesinden kolayca erişin. Sevdiğiniz müziği bulun: Sevdiğiniz müziği bulmanızı kolaylaştıran albüm ve çalma listesi resimlerini en iyi haliyle sergilemek için görseller güncellendi.

Ayrıca Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere Android TV OS çalıştıran TV’ler için de şu özellikler eklendi:

Yüklemelerinize erişin: Bilgisayarınızdan YouTube Müzik kitaplığınıza şarkı yükleyin ve onlara büyük ekranda erişin.

Dinleyin ve TV’lerden bakın: Yeni bir oynatma arayüzü artık şarkı ve sanatçı adı gibi bilgiler ve müzik çalarken bir ilerleme çubuğu içeriyor.

Ana ekranınızda melodileri keşfedin: Android TV ana ekranına sahip cihazlarda, eski klasiklerden yeni hitlere kadar bir sonraki şarkınızı bulmanıza yardımcı olacak yepyeni bir YouTube Music satırı göreceksiniz.

YouTube Müzik yakında tamamıyla Google Müziğin yerini alacağı için TV’lerde çok daha fazla değişiklik bekleniyor. Şimdilik kullanıcıların olmazsa olmazı denebilecek özellikler kullanıma sunulsa da, ileriki dönemlerde yepyeni değişiklikler TV kullanıcılarını bekliyor olacak.