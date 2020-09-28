Haber
YouTube Music, My Mix ile daha iyi çalma listeleri oluşturacak!
Youtube Music, çalma listelerini daha iyi hal getirmek adına My Mix özelliğini test etmeye başladı. Spotify’da karşımıza çıkan ve oluşturduğunuz çalma listelerine dayanarak derlenen ‘yedi günlük çalma listeleri’ benzeri My Mix, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.
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My Mix özelliğiyle daha başarılı öneriler
Google Müzikler’in yerine geçen ve rakiplerinde olan özellikleri bünyesine katmaya devam eden YouTube Music, çalma listeleri konusunda diğer platformlar kadar başarılı olamamıştı. Google’ın müzik servisi, yapay zeka destekli olarak oluşturduğu çalma listeleriyle güzel işler başarsa da tüm parçaları tek çalma listesinde karıştırması nedeniyle kullanıcılar tarafından pek kullanışlı ve başarılı bulunmamıştı.
Jazz bir şarkı dinlerken aniden sizi metal müzikle sarsmayı başaran çalma listeleri, YouTube Music için pek olumlu sonuçlar getirmemişti. Modunuza ya da dinlemek istediğiniz müzik türüne dayanan yeni playlist oluşturma özelliği My Mix, bazı kullanıcılarla test edilmeye başlandı.
Modunuza ya da müzik tarzına göre çalma listeleri
Android Police‘da yer alan habere göre uygulamanun son versiyonunda YouTube Music, Spotify tarafında başarıyla kullanılan ‘yedi günlük oynatma listeleri’ benzeri özelliği My Mix’i kısıtlı sayıdaki kullanıcıya test etmesi içi sunmuş durumda. Günlük oluşturulan çalma listeleri, sizin o anda hangi tarz ya da modda müzik dinlemek istediğinize bağlı olarak çeşitli parçalardan oluşturuluyor. Bu da kullanıcıların çalma listeleri konusunda çeşitlilik kazanmasını sağlıyor.
Bir dizi değişiklik de diğer kullanıcılar tarafından raporlanmış durumda. Raporlarda son aramalar ekranından o an seçilip çalınan parçanın oynatılma şekline kadar ufak geliştirmelerin yapıldığı belirtiliyor. Uygulamasını ve kullanıcı deneyimini geliştirmelere devam eden YouTube Music, kullanıcılara daha iyi deneyim sunmayı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo, iki yeni telefonla TENAA’da görüntülendi!
Vivo, geçtiğimiz günlerde üç farklı üyesiyle V20 ailesini tanıtmıştı. Bugün TENAA’da görüntülenen iki farklı cihaz ise bu ailenin daha da genişleyeceğine işaret olabilir. Henüz pazar isimleri bilinmeyen bu iki telefondan V2031A, V20 serisine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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V2031A, Vivo V20 ailesine oldukça benziyor!
V2031A model isimli cihaz, tıpkı V20 Pro ve V20 SE’de olduğu gibi 6.44 inçlik 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ancak kameralar, bu cihazlara göre bir seviye geride kalıyor. Üçlü arka kamera sistemi 48 MP ana kamera, 8 MP ikincil (muhtemelen ultra geniş açı) kamera ve 2 MP yardımcı kameraya ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar bu dizilim V20 SE ile aynı gibi görünse de LED flaşın konumu ve ön kameranın 16 MP olması V2031A’yı farklı kılan özellikler.
Bu telefonda 2.0 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci 6 ya da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek. 5G desteğine de sahip olacak olan V2031A, microSD kart yuvasına yer vermiyor. V20 ailesinin diğer üyeleri gibi 4020 mAh kapasitesindeki batarya, 33W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak söylentilere göre bu telefon, kutusundan 18W’lık bir şarj aletiyle sunulacak.
V2034A giriş seviyesine hitap ediyor!
V2034A model adına sahip olan bu cihaz ise V20 serisine benzer tasarımıyla yine bu ailenin bir üyesi olarak tanıtılsa bile giriş seviye özellikleriyle bu kategoride konumlandırılacak. 5G desteği bulunmayan cihaz 6.52 inçlik 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Diğer modellere göre bir nebze daha büyük olan bu ekranda çözünürlükten taviz verilmiş.
4910 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryaya sahip olan V2034A, kamera dizilimiyle de giriş seviyesinde olduğunu belli ediyor. 13 MP’lik ana kameraya 2 MP’lik iki yardımcı kameranın destek olduğu bu dizilim, sol üst köşede yer alıyor. Önde bulunan özçekim kamerası ise 8 MP değerinde. Yine 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan bu modelin birkaç farklı konfigürasyonla satışa sunulması bekleniyor. 4, 6 ve 8 GB RAM kapasitelerinin 64 ve 128 GB depolama alanlarıyla eşleştirildiğini göreceğiz.
Her iki modelin de ne zaman tanıtılacağı, satış isimleri veya fiyatları belli olmasa da özelliklerine bakılarak sessiz bir tanıtım yapılacağı öngörülebilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo A33 giriş seviye özellikleri ile tanıtıldı!
Oppo, yeni giriş seviye telefonu A33 modelini tanıttı. Firmanın uygun fiyata çıkarmayı planladığı akıllı telefonun teknik özellikleri kesinleşti.
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Oppo A33 Snapdragon 460 ile piyasaya çıkıyor!
Oppo akıllı telefon dünyasına yeni bir cihaz daha ekliyor. Firma giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonu A33 modelini tanıttı. A53 bazı konularda benzeyen akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Cihaz gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden almakta. Öte yandan 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefon, piyasadaki diğer rakiplerine göre benzer özelliklere sahip. 6.5 inçlik 90Hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefon HD panel ile kullanıcılarını karşılayacak.
Delikli ekran teknolojisine sahip Oppo A33, bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 5000 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılayan akıllı telefon, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüne sahip olacak. İçerisindeki işlemci dışında A53 modeline nazaran daha düşük seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, 155 dolarlık fiyat etiketine sahip. Nane yeşili ve gece siyahı renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 1 Ekim tarihinde piyasaya sunulacak. Bakalım firma yeni bütçe dostu cihazı ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Sosyal Medya
Facebook, benzersiz bir video içeriği yaratmaya çalışıyor
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Facebook, personelleri ile yapılan röportajlar aracılığıyla çeşitli video araçlarına dair yeni eklemelere neden ihtiyacımız olduğunu açıklayan haftalık bir dizi içgörü paylaştı. Platform, Şimdiye kadar, İçerik Stüdyosu uygulaması, Facebook Live yayınlarını optimize etme, Yüklenen videolarda müzik kullanma ve İçerik Stüdyosu’ndaki video analizleri gibi konular hakkında bilgiler yayınladı.
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Yeni özellik ne içeriyor?
Serinin bu hafta yayınlanan en son videosu, Oynatma Listeleri ve Video Oynatma Serileri özelliklerinde, video oluşturucuların görüntülemelerini en üst düzeye çıkarmalarına nasıl yardımcı olabileceğini ele alıyor.
Video, Oynatma Listesi ve Seriler seçenekleri arasındaki farka ve seçeneklerin neden oluşturulduğuna değiniyor:
Oynatma listesi – Aynı içeriğin diğer bölümleri olmayan fakat belirli bir temayı veya konuyu paylaşan videolar koleksiyonu iken Oynatma serisi ise aynı program içinde toplanan videolar serisi anlamına geliyor. Seri özelliği, ayrıca içerik oluşturucuların fragmanları bir araya getirmesine ve ek sezonlar eklemesine olanak tanıyor, böylece izleyiciler içerikleri kronolojik sırayla izleyebilir.
Facebook, iki seçenek arasındaki farkın, içeriğiniz bir setin farklı bölümleri şeklindeyse, seri özelliğinin uygun olacağını, ancak faklı temalardan bir araya gelen videolar seti ise liste özelliğinin daha uygun olacağını söylüyor. Facebook ayrıca, Oynatma Listelerinin ve Serilerin her birinin benzersiz bir URL’ye sahip olduğunu ve bu URL’nin izleyicilerinizi video koleksiyonlarınıza yönlendirerek koleksiyonlarınız için daha fazla izleyici çekmenize yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yeni gelişmeler, aniden milyonlarca görüntülemeyi garantileyen devrim niteliğinde bir işlev değil, ancak Facebook’un Facebook Watch’u vurgulamak ve insanların video platformuna geri gelmesini sağlamak istiyor olması, Oynatma Listeleri ve Seriler özellikleri ile, etkileşimi en üst düzeye çıkarması açısından etkili olabilir.