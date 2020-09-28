YouTube Music, My Mix ile daha iyi çalma listeleri oluşturacak!

Youtube Music, çalma listelerini daha iyi hal getirmek adına My Mix özelliğini test etmeye başladı. Spotify’da karşımıza çıkan ve oluşturduğunuz çalma listelerine dayanarak derlenen ‘yedi günlük çalma listeleri’ benzeri My Mix, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

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My Mix özelliğiyle daha başarılı öneriler

Google Müzikler’in yerine geçen ve rakiplerinde olan özellikleri bünyesine katmaya devam eden YouTube Music, çalma listeleri konusunda diğer platformlar kadar başarılı olamamıştı. Google’ın müzik servisi, yapay zeka destekli olarak oluşturduğu çalma listeleriyle güzel işler başarsa da tüm parçaları tek çalma listesinde karıştırması nedeniyle kullanıcılar tarafından pek kullanışlı ve başarılı bulunmamıştı.

Jazz bir şarkı dinlerken aniden sizi metal müzikle sarsmayı başaran çalma listeleri, YouTube Music için pek olumlu sonuçlar getirmemişti. Modunuza ya da dinlemek istediğiniz müzik türüne dayanan yeni playlist oluşturma özelliği My Mix, bazı kullanıcılarla test edilmeye başlandı.

Modunuza ya da müzik tarzına göre çalma listeleri

Android Police‘da yer alan habere göre uygulamanun son versiyonunda YouTube Music, Spotify tarafında başarıyla kullanılan ‘yedi günlük oynatma listeleri’ benzeri özelliği My Mix’i kısıtlı sayıdaki kullanıcıya test etmesi içi sunmuş durumda. Günlük oluşturulan çalma listeleri, sizin o anda hangi tarz ya da modda müzik dinlemek istediğinize bağlı olarak çeşitli parçalardan oluşturuluyor. Bu da kullanıcıların çalma listeleri konusunda çeşitlilik kazanmasını sağlıyor.

Bir dizi değişiklik de diğer kullanıcılar tarafından raporlanmış durumda. Raporlarda son aramalar ekranından o an seçilip çalınan parçanın oynatılma şekline kadar ufak geliştirmelerin yapıldığı belirtiliyor. Uygulamasını ve kullanıcı deneyimini geliştirmelere devam eden YouTube Music, kullanıcılara daha iyi deneyim sunmayı hedefliyor.