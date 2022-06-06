Google’a ait YouTube Music‘in web uygulaması, özellikle belirli çalma listelerine eklerken, kullanıcıların şarkıları toplu olarak daha kolay yönetmesine olanak tanıyan yeni bir özellik ekliyor. Bir Reddit kullanıcısının fark ettiği gibi, müzik yayıncısının web arayüzü artık liste görünümlerinde birden fazla şarkı seçme seçeneği sunuyor. Yeni işlevsellik, kullanıcıların bir oynatma listesine eklemek istediği birden çok öğeyi seçmeyi kolaylaştırıyor.

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Kullanıcılar, listedeki bir şarkının sağ tarafındaki yeni onay kutusunu tıklayarak bunu yapabilir. Bir başlığın üzerine gelindiğinde onay kutusu görünür ve istedikleri kadar öğeyi yönetebilirler. YouTube Music’in web uygulaması arayüzü, seçilen şarkıları bir oynatma listesine ekleme veya mevcut oynatmadan sonra oynatma yeteneği de dahil olmak üzere altta birkaç seçenek görüntüler.

Rapora göre, bu seçeneklerin yanında bir taşma menüsü de görünüyor. En son değişiklikten önce, kullanıcıların, yukarı/aşağı simgelerinin yanındaki üç noktalı menüyü tıklayarak bir şarkı listesine manuel olarak bir şarkı eklemeleri gerekiyordu.

Taşma menüsü, kuyruğa veya belirli bir kitaplığa şarkı eklemek gibi çeşitli seçenekler içerir. Ancak, özellik şu anda yaygın olarak mevcut görünmüyor. Şu anda yalnızca az sayıda kullanıcı tarafından görülebilir.

Geçen ay YouTube Music, Google’a ait müzik akışı uygulamasına birkaç yeni özellik getiren yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme, gelişmiş bir radyo algoritması, yeni Karıştırma, yeni arayüz değişiklikleri, Aile dinlemede değişiklikler ve daha fazlasını getirdi. Yeni özellikler, Google’ın bu yıl Şubat ve Mart aylarında yapılması planlanan YouTube Music geliştirme planlarının bir parçası olarak geliyor. Bu yeni güncellemeyle, Wear OS için YouTube uygulaması da artık kullanıcıların indirdikleri tüm müzikleri bir kerede karıştırmasına izin verdi. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunu? Yorumlar kısmından bize bildirin.