YouTube Music uygulaması, şarkı sözleri özelliğine kavuştu!

Facebook, Messenger uygulamasında bilgi kirliliğini engellemek amacıyla mesaj iletme özelliğine sınır getirmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz ki bilginin aktif olarak iletildiği yerler sosyal medya platformları oluyor. Gün içerinde birçok asparagas haber sosyal mecralardan yayılıyor.

Özellik, Twitter’da tersine mühendislikle firmaların geliştirmelerini tespit eden Jane Manchun tarafından ortaya çıkarıldı. Instagram’da kendini imha eden mesaj özelliği de ilk kez Jane tarafından keşfedilmişti. Şimdi ise mühendisimizin dikkatini Messenger uygulaması çekmişe benziyor.

Facebook, şu an mesaj iletme özelliğine sınırlama getirme üzerinde çalışıyor. Özellikle, yalan bilgininin en çok dolaştığı Facebook ortamı için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Firma, mesaj aktarım teknolojisini 5 kullanıcıyla sınırlandırmak istiyor. Mesajları beş kişiden fazlasına göndermenize izin verilmeyecek.

Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 21, 2020