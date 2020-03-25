YouTube Music uygulaması, şarkı sözleri özelliğine kavuştu!

YouTube Music uygulaması için geçtiğimiz haftalarda şarkı sözleri kısmını bazı kullanıcılar için erişime açtığını duyurmuştuk. Şimdi ise YouTube bu özelliği herkes için kullanıma açmış oldu.

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YouTube Music uygulaması bildiğiniz üzere YouTube üzerinde yayınlanmış olan şarkıların görüntülü veye sadece sesli olarak erişmenize olanak sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, kullanıcılarına test etmeleri için şarkı sözleri özelliğini yayına aldı. Şimdiye dek kısıtlı kullanıcı tarafından kullanabilen bu fonksiyona artık herkes erişebiliyor.

Özelliği görüntülemek için ücretli abonelik servisini edinmeniz gerekmiyor. Özellik, YT Music’i hem bedava hem de ödeme seçenekleriyle kullanan kullanıcılar için görüntülenebiliyor. Yaratılan fonksiyonu kullanmak da oldukça basit, YT Music’e girdiğinizde şarkı oynatıcı üzerinde yer alan “i” butonuna basmanız yeterli oluyor.

Bu kısmında eğer yapımcı şirket şarkı sözlerini eklemiş ise görüntüleyebiliyorsunuz. Henüz bu özellik çok yeni olduğu için birçok sanatçının şarkılarına sözleri dahil etmediğini görüyoruz. Özellik dahilinde açılan şarkı sözleri ekranından aşağıya kaydırarak sözleri takip edebiliyorsunuz.

İleride yayınlanan bu özelliğin kareoke’yi seven kullanıcılar için daha da şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Şarkı takibini destekleyen MusixMatch gibi uygulamalar bu desteği aylık abonelik yöntemiyle kullanıcılarına sunuyorlar.