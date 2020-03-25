Yazılım
YouTube Music uygulaması, şarkı sözleri özelliğine kavuştu!
YouTube Music uygulaması için geçtiğimiz haftalarda şarkı sözleri kısmını bazı kullanıcılar için erişime açtığını duyurmuştuk. Şimdi ise YouTube bu özelliği herkes için kullanıma açmış oldu.
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YouTube Music uygulaması bildiğiniz üzere YouTube üzerinde yayınlanmış olan şarkıların görüntülü veye sadece sesli olarak erişmenize olanak sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, kullanıcılarına test etmeleri için şarkı sözleri özelliğini yayına aldı. Şimdiye dek kısıtlı kullanıcı tarafından kullanabilen bu fonksiyona artık herkes erişebiliyor.
Özelliği görüntülemek için ücretli abonelik servisini edinmeniz gerekmiyor. Özellik, YT Music’i hem bedava hem de ödeme seçenekleriyle kullanan kullanıcılar için görüntülenebiliyor. Yaratılan fonksiyonu kullanmak da oldukça basit, YT Music’e girdiğinizde şarkı oynatıcı üzerinde yer alan “i” butonuna basmanız yeterli oluyor.
Bu kısmında eğer yapımcı şirket şarkı sözlerini eklemiş ise görüntüleyebiliyorsunuz. Henüz bu özellik çok yeni olduğu için birçok sanatçının şarkılarına sözleri dahil etmediğini görüyoruz. Özellik dahilinde açılan şarkı sözleri ekranından aşağıya kaydırarak sözleri takip edebiliyorsunuz.
İleride yayınlanan bu özelliğin kareoke’yi seven kullanıcılar için daha da şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Şarkı takibini destekleyen MusixMatch gibi uygulamalar bu desteği aylık abonelik yöntemiyle kullanıcılarına sunuyorlar.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 7’ye Ubuntu Touch’ı uyarlamayı başardılar!
Xiaomi Redmi Note 7 cihazında yakın zamanda Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliriz. XDA’in haberine göre geliştirici ekip, Ubuntu’nun geliştirme süreci duran Touch versiyonunu Redmi Note 7’de çalıştırmayı başardılar.
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Günümüze kadar en çok yazılım uyarlanan telefon ne deseydiniz tabiki HTC’nin efsaneleşen HD2 modeli derdim. Keza HTC’nin bu cihazına Windows’un RT versiyonu dahi portlanmıştı. Şu an bile geliştiriciler bu cihazı yaşatmak için çaba gösteriyorlar.
Hatırlarsınız ki Ubuntu telefonlar için geliştirimiş olduğu işletim sistemi olan Ubuntu Touch’ın geliştirme sürecini durdurma kararı almıştı. Mobil sektörde başarı yakalayamayan şirketin bu projesi UB Ports adındaki geliştirici ekibi tarafından sahiplenmiş ve bu yazılımın ölmemesi adına çalışmalar devam etmişti.
Günümüzde de hala kullanıcıların istekleri doğrultusunda Linux’un sevilen versiyonu telefonlara port edilmeye devam ediliyor. Fakat haberimize konu olan kısım bu ekibin çalışmalarından biraz farklı.
Bir XDA geliştiricisi olan erfanoabdi, projenin HaliumOS tabanlı olduğunu ve Hallium geliştiricilerinden biri olan NotKit’den yardım alarak hazırlandı. Port’un aslı da F(x)tec Pro1 adlı bir cihaza ait.
Danct12 adlı bir diğer geliştiricimiz ise daha önce Xiaomi Redmi 4X cihazına Ubuntu Touch’ı açabilen geliştiricilerden biri. erfonabdiye bu süreçte cihaz ağaçlarını derleyerek sorunsuz bir kaynak oluşturmasını sağlamış. Yani var olan proje üzerinden cihaza derleme ve yazılımsal uyumluluk oluşturmuş.
#UbuntuTouch for #RedmiNote7.
Will come… when it’s ready.@tuxphones @UBports pic.twitter.com/aWrlTygruF
— Danct12 (@RealDanct12) March 17, 2020
Danct12’nin yukarıda görmüş olduğunuz videoda da Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliyorsunuz. Fakat, halihazırda sadece cihazın dokunmatik ünitesi aktif şekilde işlem yapabiliyor. Uygulama ve donanımsal uyum henüz hazırlanmış değil.
Fakat yakın zamanda geliştiricilerin bu sorunları kökten çözerek sorunsuz Ubuntu portunu hazırlayacaklarını düşünüyoruz. XDA’da çıkan konu başlığına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yazılım
EMUI 10 yüklü cihaz sayısı, dünya çapında 100 milyonu aştı!
EMUI 10 işletim sistemi kullanan cihaz sayısı dünya çapında 100 milyon rakamını aştı. Haber ilk olarak Huawei’nin Weibo üzerindeki resmî hesabından duyuruldu.
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Firma, yeni işletim sistemini geçtiğimiz yılın eylül ayında duyurmuştu. O zamandan günümüze dek, şirketin birçok amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi pek çok cihazı Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesine kavuştu.
Daha önce de açıklamalarda bulunan şirket 22 Ocak tarihinde yeni kullanıcı arayüzünün dünya çapında 50 milyon cihaz tarafından kullanıldığı haberini sevenleriyle paylaşmışlardı. Arasından iki hafta geçmesiyle birlikte rakam iki misline ulaşarak 100.000 rakamına erişti.
EMUI 10 işletim sistemi; yeni arayüz, yeniden dizayn edilmiş uygulamalar ve sistemsel Karanlık Mod desteğini içerisinde barındırıyor. Her ne kadar firma AOD modunda kişiselleştirme sunacağım dediyse de bu sözünü henüz gerçekleştirmiş değil.
Diğer geliştirmeler ise sırasıyla, son nesil GPU Turbo desteği, geliştirilmiş güvenlik seçenekleri ve performansa yönelik iyileştirmeler olmuş. Bildiğiniz üzere Huawei’nin Google ile anlaşması sonlanmış durumda.
Eğer telefonunuz kutudan çıktığı itibarıyla içerisinde Google Play Servisleri’ni barındırıyorsa üzülmeyin EMUI 10’da da bu destek verilmeye devam edilecek. Fakat, Huawei Mate 30 Pro ve Honor 9X Pro gibi cihazlardan birini satın almak istiyorsanız bu modellerde Play Servisleri yerine Huawei Medya Servisleri’yle karşılaşacaksınız.
Tüm dünya üzerinde, Huawei Medya Servisleri ve AppGallery uygulama mağazasını geliştirme sürecine giren şirket her ülke içerisinde en çok indirilen uygulamalarla işbirliğine gidiyor. Böylelikle kullanıcılar aramış oldukları uygulamaları kolayca AppGallery üzerinden de indirebiliyorlar.
Yazılım
Facebook, bilgi kirliliğine karşı Messenger’a sınırlama getirecek!
Facebook, Messenger uygulamasında bilgi kirliliğini engellemek amacıyla mesaj iletme özelliğine sınır getirmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz ki bilginin aktif olarak iletildiği yerler sosyal medya platformları oluyor. Gün içerinde birçok asparagas haber sosyal mecralardan yayılıyor.
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Özellik, Twitter’da tersine mühendislikle firmaların geliştirmelerini tespit eden Jane Manchun tarafından ortaya çıkarıldı. Instagram’da kendini imha eden mesaj özelliği de ilk kez Jane tarafından keşfedilmişti. Şimdi ise mühendisimizin dikkatini Messenger uygulaması çekmişe benziyor.
Facebook, şu an mesaj iletme özelliğine sınırlama getirme üzerinde çalışıyor. Özellikle, yalan bilgininin en çok dolaştığı Facebook ortamı için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Firma, mesaj aktarım teknolojisini 5 kullanıcıyla sınırlandırmak istiyor. Mesajları beş kişiden fazlasına göndermenize izin verilmeyecek.
Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 21, 2020
Böylelikle firma, spam mesaj ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmeyi amaçlıyor. Bu sorun aslına bakarsanız şu an içerisinde bulunduğumuz durumda ortaya çıkan bir gelişme değil. Yanlış bilgi veya uydurma diye tabir edebileceğimiz bilgi türü, senelerdir sosyal medya platformları üzerinde var olan bir sorun.
Özellikle, Koronavirüs ile birlikte, fazlasıyla ortaya çıkan bu duruma şirket, artık daha fazla önlem almayı amaçlıyor. Facebook İletişim Yöneticisi Alexandru Voica konuyla ilgili şu cümleleri dile getirmişti;
“Platformumuz üzerinde yanlış bilginin yayılmasını önlemek için çok çalışıyoruz. Özellikle #COVID19’la beraber tek bir mesajın kaç kişiye aktarılması olarak daha katı sınırlamaları test ediyoruz. Daha fazla seçenek hakkında da araştırmalarımız devam ediyor. Bu özellik, hala geliştirme sürecinde ve henüz harici olarak test edilmedi.”