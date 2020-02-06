YouTube Music uygulamasından şarkı sözlerine bakılabilecek!

YouTube Music içinden artık şarkı sözlerini de görüntüleyebileceksiniz. Uzun süredir Spotify saflarından beklenen bu özellik Youtube Music’e çok daha erken geldi.

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Android tarafındaki YouTube Music kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Artık yazılım üzerinden şarkı dinlerken sözlere eşlik etmeniz daha rahat olacak.

Bu fonksiyonu videonun içerisinde görmek yerine, aşağıda yer alan lirikler kısmından bulabiliyorsunuz. Birkaç Android kullanıcısının Reddit üzerindeki paylaşımlarından öğrendiğimiz habere göre şu an mevcuttaki parçaların %90’ında bu özellik kullanılabiliyor.

Bazı Android kullanıcılarının bahsettiği bir diğer unsur ise bu fonksiyonun YouTube Premium hesabınız olsun veya olmasın her kullanıcı için kullanılabilir olması. Her kullanıcının Premium hesap kullanmadığını düşünürsek, yararlı olduğu aşikar.

Maalesef ki bu özellik sadece YouTube Music kullanıcılarının bir kısmı için kullanıma sunuldu. Google, bu özelliğin hala test aşamasında olduğunu ve yakın zamanda tüm kullanıcılar içi erişime açılacağını belirtiyor.

Sunucu tabanlı bir güncelleme olduğu için maalesef ki aynı uygulama sürümüne sahip olsanız da bu özelliği kullanamayabilirsiniz.

Aynı versiyon için iOS cihazlar tarafında herhangi bir rapor belirtilmedi. iPhone tarafında da yakında bu özelliği deneyimleme şansını firma sunacaktır. Keza, testleri çok daha kolay işlendiği için iPhone tarafında bu işlemler daha kısa sürüyor.