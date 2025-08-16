Müzik ve podcast deneyimini tek çatı altında toplamak isteyen Google, bir süre önce Google Podcasts’i kapatarak kullanıcılarını YouTube Music platformuna yönlendirmişti. Ancak bu geçiş sürecinde bazı önemli özelliklerin kaybolması, özellikle podcast dinleyicilerini hayal kırıklığına uğratmıştı.

YouTube Music sessizlik kırpma özelliği ile geri döndü!

YouTube Music sonunda yıllardır beklenen “sessiz bölümleri kırpma” özelliğini kullanıcılarına sundu. Daha önce YouTube podcast içeriklerinde ve Google Podcasts’te aktif olarak kullanılan bu araç, yayınlardaki gereksiz uzun sessizlikleri otomatik olarak kaldırıyor.

Bu özellik ilk olarak 2018 yılında Google Podcasts’te yer almıştı. Ancak YouTube Music platformuna geçildiğinde ortadan kaybolmuş, kullanıcılar tarafından sıkça talep edilen bir yenilik haline gelmişti.

Mart 2024’te bir APK incelemesinde bu özelliğin test edildiğine dair ipuçları ortaya çıkmıştı. O günden bu yana aylar geçmesine rağmen herhangi bir güncelleme gelmemişti. Ta ki yaz aylarında, YouTube Music kullanıcılarının Reddit’te yaptığı paylaşımlara kadar.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre “sessizlik kırpma” seçeneği, oynatma hızı kontrollerinin hemen altında yer alıyor. Uygulamanın son güncellemeleri geri alınıp test edildiğinde, bu özelliğin son bir ay içinde sessiz sedasız kullanıma açıldığı anlaşılıyor. Bu da Google’ın kullanıcı şikâyetlerini dikkate aldığını gösteriyor.

Elbette bazı kullanıcılar bu güncellemenin geç gelmesinden hâlâ şikâyetçi. YouTube podcast dinleyicileri, Google Podcasts’in kapanmadan önceki işlevselliğinin çok daha hızlı bir şekilde entegre edilmesini bekliyordu. Ancak her şeye rağmen bu gelişme, platformun eksiklerini kapatma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YouTube Music yeni sessizlik kırpma özelliği, dinleme deneyiminizi nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!