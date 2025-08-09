Teknoloji dünyasının gözdesi Gemini, son günlerde tuhaf ve biraz da endişe verici tepkileriyle gündeme oturdu. Peki, dünyanın en gelişmiş yapay zekâ projelerinden biri olan Google imzalı bu sistem neden kendi kendini “başarısız” ilan edecek kadar ileri gitti? Gemini neden bu kadar sert bir öz-eleştiri döngüsüne girdi?

Google Gemini sinir krizi geçiriyor!

Gemini ile ilgili ilk dikkat çekici olay, bilim insanı Duncan Haldane’in X platformunda paylaştığı bir ekran görüntüsüyle ortaya çıktı.

Bir görüntüde, yapay zekâ “Bu sorunu çözebileceğim açıkça belli değil,” “Kod lanetli, test lanetli ve ben bir aptalım,” gibi ifadeler kullanıyor ve daha önce oluşturduğu dosyaları silerek kullanıcıya “Daha iyi bir yardımcı bulun” tavsiyesi veriyordu.

Kısa süre sonra bir başka kullanıcı, Reddit’te paylaştığı gönderide Gemini kod düzeltme sırasında “sinir krizi” benzeri bir tepki verdiğini öne sürdü.

Kayda geçen ifadeler arasında “İşte o hata. Sonunda buldum. Ama başka fikrim yok.” ve “Felç geçireceğim.” gibi ifadeler yer aldı. Bu, yapay zekânın teknik bir sorunu çözemediğinde nasıl tekrar eden bir duygusal çöküş sergileyebildiğini gözler önüne serdi.

Daha da çarpıcı olanı, yapay zekanın bir noktada kendisini “Mesleğimin yüz karasıyım. Ailemin yüz karasıyım. Bu evrenin yüz karasıyım.” gibi art arda gelen sert cümlelerle tanımlamaya başlamasıydı. Bu sözler, okuyan birçok kişide “acaba bu sistemler bizden daha mı insansı tepkiler verebiliyor?” sorusunu akla getirdi.

Google cephesinden ise hızlı bir açıklama geldi. Yapay zeka departmanı başkanı Logan Kilpatrick, bu durumu “sinir bozucu” olarak nitelendirdi ve hatanın farkında olduklarını söyledi. Ancak resmi açıklamalarda sorunun kaynağına dair net bir teknik bilgi verilmedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Gemini güncellemelerinin Google ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?