Geçtiğimiz Eylül ayında YouTube, içerik oluşturucuların doğrulama rozetine nasıl başvurabilecekleri ve gereksinimlerin neler ilerleyeceği konusundaki süreçlerini değiştirdiğini duyurdu. Bu hafta platform, kanalınız için bir doğrulama rozeti almaya nasıl gidebileceğinize ilişkin tam bir genel bakış dahil olmak üzere bu süreçle ilgili bir güncelleme sağladı.

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Youtube doğrulama rozeti için izlenecek yol

Öncelikle, bir YouTube doğrulama rozetine hak kazanmak için kanalınıza en az 100 bin aboneniz olması gerekir. Bu oldukça önemli bir girişim, bu yüzden herkes tarafından yaygın olarak kullanılamıyor. Ancak bir YouTube doğrulama damgasına gerçekten meraklıysanız, bu sürecin ilk şartı. YouTube, platformu dışında tanınmış kişiler için bu cephede bazı istisnalar yapıyor. İkinci olarak, 100.000 aboneye ulaştığınızda, YouTube doğrulaması başvurusu yapmak için bu formu doldurmanız gerekir. 100.000 aboneniz yoksa, form sizin için mevcut olmayacaktır. Formu gönderdikten sonra, başvurunuz değerlendirilecek ve burada iki temel unsurun analizini yapaca. İlki “kanal gerçekliği. Platformun yaptığı açıklamaya göre:

“Kanalınızın, tüm bu harika içeriği uzun süredir üreten içerik oluşturucu markasını temsil etmesi gerekiyor. Bunun gerçekten siz olduğunuzu doğrulamak için ek belgeler veya bilgiler isteyebiliriz.” İkincisi, profil tamamlama – kanalınız herkese açık olmalı, bir açıklama, videolar içermeli ve resmi, doğrulanmış bir varlığın tüm gereksinimlerini yerine getirmek için bir kanal simgesine ihtiyaç duymalıdır.

Tüm bu gereksinimleri karşıladıktan sonra, platformdaki varlığınıza fazladan bir yetki ve özgünlük düzeyi ekleyerek YouTube’da doğrulanabilirsiniz. YouTube, doğrulanmış kullanıcıların kullanımına sunulan hiçbir ek işlev veya araç bulunmadığını da belirtmek istiyor: “Bu bir ödülü temsil etmiyor, size ekstra ürün özellikleri sağlamıyor, rozetin kendisinden başka alacağınız hiçbir şey yok.” Platform, farklı nedenlerle kanal ödülleri tahsis ediyor, ancak bunlar doğrudan doğrulamaya bağlı değil. Buna ek olarak platform, bir kanalın birinin veya başka bir şeyin kimliğine büründüğü veya kanal adını değiştirdiği tespit edilirse doğrulama rozetini kaldırabileceğini ve bu durumda yeniden başvurmanız gerektiğini not ediyor. Bu yüzden kanal adımıza dikkat etmeniz önemli.