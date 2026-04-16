Teknoloji dünyasının en çok konuşulan sızıntı isimlerinden biri olan Jon Prosser ve Apple arasındaki ipler iyice geriliyor. Şirket, gizli bilgilerini paylaştığı gerekçesiyle dava ettiği ünlü YouTuber’ın süreci zorlaştırdığını belirtiyor. Mahkemeye sunulan son raporlar, taraflar arasındaki uzlaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Peki, teknoloji devinin fikri mülkiyetini koruma çabası nasıl bir hal alacak?

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan yeni belgeler, Apple ile Jon Prosser arasındaki krizin derinleştiğini kanıtlıyor. Şirket, Prosser’ın kanıt toplama sürecinde talep edilen belgeleri eksik ilettiğini veya bazı soruları yanıtsız bıraktığını öne sürüyor. Özellikle iOS 26 ile ilgili sızdırılan verilerin kaynağını öğrenmek isteyen dev isim, mahkemeden zorlama kararı çıkarmasını talep ediyor.

Hukuk ekibi, sızıntı kaynağının tam kapsamını anlamak amacıyla birden fazla kez ek süre tanıdığını ifade ediyor. Ancak Jon Prosser tarafının bu esnekliğe rağmen gerekli materyalleri sağlamadığı görülüyor. Şirket şimdi Ohio’daki mahkeme aracılığıyla Prosser’ı iş birliğine zorlamak için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. iOS 26 hakkındaki detayların nasıl ele geçirildiği davanın merkezinde yer alıyor.

Ünlü yayıncı ise davanın gidişatını değiştirmeyi planlıyor. Ekim 2025’te hakkında çıkan gıyabi hükmü iptal ettirmek için yeni bir avukatla anlaştığı belirtiliyor. Prosser daha önce şirketle en başından beri iletişim halinde olduğunu iddia etse de, Apple mahkeme kayıtlarında bu iddiayı kesin bir dille reddediyor. “En başından beri Apple ile aktif iletişim içindeyim” diyen yayıncının bu savunması mahkeme dosyalarında karşılık bulmuyor.

Davadaki diğer isim Michael Ramacciotti ise çok daha ılımlı bir tavır sergiliyor. Ramacciotti cihazlarının incelenmesine izin veriyor ve teknoloji devi ile uzlaşma görüşmelerini sürdürüyor. Şirket, her iki isimden de maddi tazminat talep etmenin yanı sıra gizli bilgilerin yayılmasını engelleyecek bir ihtiyati tedbir kararı peşinde koşuyor. iOS 26 sızıntıları nedeniyle yaşanan bu krizin boyutu henüz netleşmiş değil.

Sızıntıların ana odak noktası olan iOS 26, şirketin gelecekteki yazılım stratejisini belirliyor. Bu tür davalar genellikle diğer potansiyel sızıntı kaynaklarına gözdağı vermek amacıyla uzun süreli ve sert geçiyor. Jon Prosser dosyasında yaşanacak gelişmeler, teknoloji dünyasındaki gizlilik kurallarını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Tarafların bir sonraki randevusu 10 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Ticari sır nedir?

Bir işletmenin başarısını sağlayan, kamuoyu tarafından bilinmeyen ve gizli tutulan teknik veya ticari bilgilerdir. Bu bilgilerin izinsiz paylaşımı ciddi yasal yaptırımlar ve tazminat davaları doğurur.

