YouTube, yedi güne kadar görüntülenebilen ve daha sonra kaybolan videolar olan Hikayeler‘i 26 Haziran’da durduracak. Platform, normal videolar ve Kısalar gibi diğer içerik biçimlerine daha fazla odaklanmak istediğini açıkladı.

26 Haziran’dan itibaren içerik oluşturucular Hikayeleri kendileri yükleyemeyecek, halihazırda yüklenmiş Hikayeler yedi gün daha çevrimiçi kalacak. Temmuz ayı başında ise bu özellik YouTube’dan tamamen kalkacak. YouTube yer verdiği açıklamada , “Hikayeler ortadan kalkıyor olsa da, hem Topluluk gönderilerinin hem de YouTube Kısalarının izleyicilerle değerli bağlantılar ve sohbetler sağlayabilecek iyi alternatifler olduğunu gördük” diye yazıyor.

Platform ayrıca Topluluk gönderilerinin Hikayelerden ortalama olarak daha fazla yorum ve beğeni aldığına dikkat çekiyor. Platformun kendisi de Short’ların Hikayelerden “çok daha fazla” abone sağladığını söylüyor. Bu nedenle Hikayeler videolarının YouTube için yeterince başarılı ya da popüler olmadığı ve bu nedenle hurdaya çıkarıldığı anlaşılıyor.

İlginizi çekebilir: WhatsApp’a Kullanıcı Adı Özelliği Geliyor

Şirket Hikayeleri 2017’nin sonlarında, hala Reels olarak adlandırıldıkları dönemde duyurmuştu. Hikayeler, içerik oluşturucuların bir haftaya kadar görülebilen kısa dikey videolar yüklemesine olanak tanıyor. Bu da videoları örneğin Snapchat videolarına benzetiyor. Hikayeler yalnızca on binden fazla abonesi olan içerik oluşturucular tarafından kullanılabiliyor. Daha önce LinkedIn ve Twitter da dahil olmak üzere diğer platformlar benzer, geçici içerikleri durdurmuştu. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.