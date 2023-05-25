Meta sahibi olduğu WhatsApp’ın, kullanıcıların hesapları için benzersiz kullanıcı adları seçmelerine olanak tanıyan bir WhatsApp kullanıcı adı belirleme özelliği üzerinde çalışıyor. Şu anda geliştirme aşamasında olan özelliğin, popüler anlık mesajlaşma uygulamasının gelecekteki bir güncellemesinde tanıtılması bekleniyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, WhatsApp’ın uygulama ayarları içinde bir kullanıcı adı özelliği sunmak için aktif olarak çalıştığını gözler önüne serdi. Kullanıcılar bu özelliğe WhatsApp Ayarları menüsünden, özellikle de Profil bölümünden erişebilecekler.

Kullanıcılar bir kullanıcı adı seçerek, kişi tanımlama için yalnızca telefon numaralarına güvenmekten uzaklaşabilirler. Bunun yerine, ayırt edici ve hatırlanması kolay bir kullanıcı adı oluşturma seçeneğine sahip olacaklar.

Habere göre, WhatsApp kullanıcıları yakında telefon numaralarını bilmelerine gerek kalmadan, sadece seçtikleri kullanıcı adını girerek başkalarıyla sohbet başlatabilecekler.

İlginizi çekebilir: Android 14 Bu Özelliği ile iPhone Sahiplerini Kıskandıracak



Kullanıcı adlarının WhatsApp’ta nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz belirsiz olsa da kullanıcı adları aracılığıyla başlatılan konuşmaların uygulamanın sağlam uçtan uca şifrelemesiyle korunmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğinin birinci öncelik olmaya devam etmesini sağlıyor.

Özellik şu anda geliştirme aşamasında olsa da beta test kullanıcılarının yakın gelecekte deneme fırsatına sahip olacağı tahmin ediliyor.

İlgili haberlerde, anlık mesajlaşma uygulaması ayrıca grup ayarları ekranı için yeni bir arayüz yayınlıyor. Bu özellik şimdilik bazı beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda.