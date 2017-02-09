YouTube ve Google Play, Müzik Servisi İçin Birlikte Çalışacak

YouTube Music ve Google Play Music için çalışan geliştirici ekipler tek bir müzik servisi için birlikte çalışmaya başlayacak.

YouTube Music ve Google Play Music kullanıcıları için şimdilik hiçbir şey değişmeyecek ve iki uygulama birbirinden bağımsız olarak çalışmaya devam edecek. Ancak bu çalışmanın sonucunda Google’ın yeni ve tek bir müzik servisi uygulaması çıkaracağı konuşulanlar arasında yer alıyor.

Bu iki uygulama için çalışan iş geliştirme bölümleri geçen sene birleştirildi. Bu şekilde Google’ın plak şirketleriyle ve sanatçılarla anlaşma yapması daha kolay hale geldi. Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada müziğin Google için önemli olduğunu ve bunu en iyi ürünlerle kullanıcılarına sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Uygulamaları birleştirmek aslında mantıklı. Şimdilik servisler hakkında başka detay açıklanmadı. Ancak müzik servisi marketi oldukça rekabetçi bir hal alıyor. Spotify ve Apple’ın başı çektiği sektörde Amazon’da yer aldı. Facebook’un da bu markette gözü olduğu bilinenler arasında.