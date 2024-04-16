YouTube geçen yılın sonlarına doğru reklam engelleyicilere karşı savaşını başlatarak dikkatleri üzerine çekti. Başlangıçta, Premium olmadan reklamları atlamayı sağlayan reklam engelleyici uygulamaları hedef alınırken, sonradan üçüncü taraf reklam engelleyici uygulamalara odaklanıldı.

YouTube kullanıcılarına reklam engelleyicileri kullanmayı bırakmaları yönünde uyarılar gönderince, tepkiler kaçınılmaz oldu. Kullanıcılar videoların yavaş yüklenmesinden şikayet etti, ancak firma reklam engelleyici kullanan kullanıcıların videolarını kasıtlı olarak yavaşlatmadığını açıkladı.

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Şimdi video devi, üçüncü taraf reklam engelleme uygulamalarını hedef alarak yeni bir adım atmış durumda. Bu uygulamalar, reklamsız izlemeyi kolaylaştırırken içerik oluşturucularının reklam gelirlerinden mahrum kalmasına neden oluyor ve firmanın hizmet şartlarını ihlal ediyor.

Platform, içerik oluşturucuları desteklemenin ve reklamlar aracılığıyla gelir elde etmenin önemini vurgulayarak üçüncü taraf uygulamaların reklamları kapatmasına izin vermediğini belirtiyor. Ayrıca, bu uygulamaların kullanıcılarının kalite sorunları yaşayabileceğini ve bu durumun Premium’un tanıtımını güçlendirdiğini vurguluyor.

Video devi, üçüncü taraf uygulamaların API’sini kullanmanın belirli şartlara bağlı olduğunu ve politikayı ihlal edenlerle ilgili yaptırımların olacağını belirtiyor. Bu, platformun reklamsız deneyimi teşvik etme ve içerik oluşturucularını destekleme çabalarıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor.

YouTube’un bu hamlesi, geçtiğimiz yıl 100 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan ve tamamen reklamsız bir deneyim sunan YouTube Premium’a yönelik atılan adımlarla örtüşüyor. Bu durum, YouTube’un reklam engelleyicilere karşı savaşında attığı son adımlardan sadece biri olarak görülüyor.