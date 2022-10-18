Birkaç hafta önce Google, YouTube Premium’da ücretsiz kullanıcıların 4K videoları izlemesini engelleyecek bir değişikliği kısmen test etmişti. Şimdi ise YouTube, 4K video izlemek için premium hesaba ihtiyaç duyduğunuz testini sonlandırdığını doğruladı.

YouTube, 4K videoyu yalnızca premium kullanıcılarla kısıtlama kararını geri çekti. Şirket Twitter’dan yaptığı açıklamada, YouTube’un 4K çözünürlükte video izlemek için premium abonelik gerektiren denemeyi “tamamen kapattığını” duyurdu.

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Bu ayın başlarında Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar, çözünürlük açılır kutusundaki 4K/2160p çözünürlük seçeneğinin yanında “Premium” kelimesinin görünmesinden şikayet etmeye başladı. Ancak tüm kullanıcıların 4K videoları oynatmak için premium aboneliğe ihtiyaç duymaması, bu özelliğin halka sunulmadan önce küçük bir grup insan üzerinde test edildiğini düşündürüyor.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022

9to5Google denemenin çok sayıda olumsuz yorum aldığına işaret etse de, YouTube’un bunu neden kaldırmayı tercih ettiği belirsiz. Videoları web sitesinde erişilebilen en iyi çözünürlükte oynatmak için yurt dışında aylık 12 dolar veya yıllık 120 dolar ödemeleri istendiğinde, kullanıcılar anlaşılır bir şekilde memnun olmadılar. Testin bir parçası olmayan kişiler de bu özelliğin yaygınlaşmasından ve premium kullanıcılar için kalıcı bir avantaj haline gelmesinden endişe ediyordu.

YouTube, 4K videoları premium aboneliğin fikrinin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında çok detay paylaşmadı. Japonca yazılan bir tweet’te YouTube, deneyle ilgili kullanıcı yorumlarını istedi. Bu geri bildirimler YouTube’un ileride nasıl ilerleyeceğine karar vermesine yardımcı olabilir.

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