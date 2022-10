Birkaç hafta önce Google, YouTube Premium’da ücretsiz kullanıcıların 4K videoları izlemesini engelleyecek bir değişikliği kısmen test etmişti. Şimdi ise YouTube, 4K video izlemek için premium hesaba ihtiyaç duyduğunuz testini sonlandırdığını doğruladı.

YouTube, 4K videoyu yalnızca premium kullanıcılarla kısıtlama kararını geri çekti. Şirket Twitter’dan yaptığı açıklamada, YouTube’un 4K çözünürlükte video izlemek için premium abonelik gerektiren denemeyi “tamamen kapattığını” duyurdu.

Bu ayın başlarında Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar, çözünürlük açılır kutusundaki 4K/2160p çözünürlük seçeneğinin yanında “Premium” kelimesinin görünmesinden şikayet etmeye başladı. Ancak tüm kullanıcıların 4K videoları oynatmak için premium aboneliğe ihtiyaç duymaması, bu özelliğin halka sunulmadan önce küçük bir grup insan üzerinde test edildiğini düşündürüyor.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022