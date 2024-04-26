Kendi alanında başarıya ulaşmış şirket ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen GFM EMEA 2024 Ödülleri, sahiplerini buldu. Finans sektörünün önde gelen online haber portalı Global Financial Market Review (GFM) tarafından düzenlenen GFM Ödülleri’nde Faturalab, “EMEA Bölgesinde Finansman Alanında En Yenilikçi Şirket” ödülüne layık görüldü. Ödül, Faturalab’ın finans sektörü genelinde örnek teşkil eden performansını ve kapsamlı çalışmalarını vurguluyor. Faturalab’a verilen bu ödül, finans sektörünün çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğu, ancak teknolojik gelişmeler ve değişen pazar dinamiklerinin etkisiyle hızla gelişmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

GFM adayları değerlendirirken şeffaflık, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, işlem hacmi, inovasyon ve müşteri hizmetleri gibi kriterleri değerlendiriyor. Değerlendirmede kullanılan diğer özel kriterler arasında ise Şirketin Toplam Piyasa Değeri, Hisse Başına Kazanç, Kârın Hisse Senedi Fiyatına Oranı, Toplam Gelir, Net Gelir, Faaliyet Kârı, Ana Sermaye, Toplam Mevduat, Kredi/Mevduat Oranı, Takipteki Kredi Oranı, Karşılık Oranı ve Pazara Giriş Yolu bulunuyor. Tüm bu kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda Faturalab, “EMEA Bölgesinde Finansman Alanında En Yenilikçi Şirket” ödülüne layık görüldü.

Sektörün en prestijli ödüllerinden birine layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Faturalab CEO’su Emre Aydın, “Son yıllarda gösterdiğimiz yoğun çabaların sonucu olan bu ödül, ekibimizin inovasyona olan bağlılığının, finansman alanındaki yenilikçi çalışmalarımızın ve tedarik zinciri finansmanında başardıklarımızın bir göstergesi olması açısından büyük önem taşıyor. Ekibimizin başarısını ve Faturalab’ın gelecekteki potansiyelini yansıtan bu ödüller, müşterilerimize sunduğumuz değeri her geçen gün artırmak adına bize güç veriyor. Türkiye’de ticaretin finansmanının hızlı, düşük maliyetli, şeffaf ve sürekli olmasını sağlayan, şirketlerin işletme sermayelerini daha iyi yönetmelerine olanak tanıyan bir platform sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sektöre yön veriyor ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkıda bulunuyoruz” dedi.