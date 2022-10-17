Netflix, Profil Aktarımı özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yayın servisine göre, bu özellik kullanıcıların platformda yeni bir hesap açarken geçmiş, Listem ve kişiselleştirilmiş öneriler de dahil olmak üzere profillerini taşımalarına olanak tanıyacak.

Duyuruda, “İnsanlar hareket ediyor. Aileler büyür. İlişkiler biter. Ancak bu yaşam değişiklikleri boyunca deneyiminiz aynı kalmalıdır,” diye vurgulandı.

Netflix’in Profil Aktarımı nasıl çalışacak?

Yakında, yeni Profil Aktarımı özelliği bilgisayarlarda ve uygulamalarda Netflix’in ana sayfa menüsünde yer alacak. Ardından, kişi profil ayarlarını başka bir hesaba taşımak için platformun yönergelerini izleyecek.

Ayrıca yayın hizmeti, özelliği hesap ayarlarından etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın mümkün olacağını belitti. Daha fazlası için, prosedür kullanıcılar tarafından herhangi bir zamanda yapılabilir.

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“Ne olursa olsun, profilin değişikliklerle dolu hayatınızda sabit kalmasına izin verin, böylece arkanıza yaslanıp rahatlayabilir ve kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz” diyerek yeni işlevin duyuru açıklamasını sonlandırıyor.

Netflix, Profil Aktarımı’nın dünyanın dört bir yanındaki aboneler tarafından sıkça talep edilen bir özellik olduğunu belirtiyor. Yeni özellik bazı ülkelerde kademeli olarak kullanıma sunulacak ve kullanıcılar, özellik hesaplarında kullanılabilir olduğunda kendilerini bilgilendiren bir e-posta alacaklar.

Kaynak: Netflix