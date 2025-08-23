YÖK Veri Analizi Okulu, 2025-2026 dönemi için başvurularını açtı. Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen bu program, veri bilimi, istatistik ve yapay zekâ alanında kendini geliştirmek isteyen herkese ücretsiz bir eğitim fırsatı sunuyor. Katılımcılar, çevrim içi platform üzerinden Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin akademisyenlerinden ders alacak ve program sonunda başarı belgesi kazanabilecek. Peki YÖK Veri Analizi Okulu nedir, nasıl başvurulur?

YÖK Veri Analizi Okulu nedir, neler öğretiyor?

YÖK Veri Analizi Okulu ile veri bilimi, istatistik ve yapay zekâ alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere ücretsiz eğitimler verilecek.

Platformda kullanıcılara toplamda altı farklı modül seçeneği sunuluyor. Her modül, teorik altyapıyı uygulamalı eğitimlerle destekleyecek şekilde hazırlanmış:

Temel İstatistik: Veri ve değişken türleri, Excel/SPSS kullanımı, ANOVA, korelasyon, regresyon ve kümeleme yöntemleri.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler: Doğal Dil İşleme (NLP), mekânsal veri analizi, ağ analizi, Python ile metin işleme ve veri görselleştirme.

Panel Veri Analizi: R paketleriyle yatay kesit ve panel veri regresyonu, sabit ve rassal etkiler modelleri.

Yapay Zekâ: Üretken yapay zekâ (GenAI), büyük dil modelleri (LLM), makine öğrenmesi algoritmaları (SVM, Random Forest, Naive Bayes) ve RAG sistemleri.

Dijital Beşerî Bilimler: Metin madenciliği, dijital kaynak işleme, ağ analizi, dijital tarih ve görselleştirme teknikleri.

Psikometri: Ölçme araçlarının güvenilirlik ve geçerlilik analizleri, Rasch ve IRT modelleri, çok boyutlu ölçek geliştirme.

Eğitimler nasıl gerçekleşecek?

Eğitimler Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 7 Eylül 2025 tarihine kadar alınacak, sonuçlar ise 15 Eylül 2025’te açıklanacak. Dersler 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026’ya kadar sürecek. Katılımcılar, program koşullarını tamamladıklarında Katılım ve Başarı Belgesi almaya hak kazanacak.

Program, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda; ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ gibi Türkiye’nin köklü üniversitelerinin desteğiyle yürütülüyor.

Programa kimler başvurabiliyor?

Veri Analizi Okulu’na başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olup, geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki programa kimler başvurabiliyor?

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler

Üniversitelerde görev yapan akademik personel ile bağımsız araştırmacılar

Kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller

Veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler

Karar alma süreçlerinde veri temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer

YÖK Veri Analizi Okulu nasıl başvuru yapılır?

YÖK Veri Analizi Okulu hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için nsa.marmara.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Başvuru Formu için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Başvuruların değerlendirmelerinde hangi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu da ilgili bağlantılar üzerinden inceleyebilirsiniz.

