YÖK Başkanı, online eğitim anketi hakkında açıklamalarda bulundu

Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine sunulan yüz yüze eğitimle ilgili anketin süresi doldu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK); küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenlemişti.

Üniversite öğrencileri ile akademisyenleri ilgilendiren bu anket çalışması, pandemi sürecinde hayatımıza giren uzaktan eğitimle ilgili genel görüşün alınmasını kapsıyordu. Öğrenci ve akademisyenlerin görüşüne önem verileceğini söyleyen YÖK Başkanı Yekta Saraç; ikinci dönem için uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğinin bu ankete bağlı olduğunun sinyalini vermişti.

Anketin katılımcı sayısı bakımından, Türkiye’de yapılan en büyük anketlerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Saraç; “Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz.

Öğrencilerimizin sadece yüzde 11’i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3’ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız; öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir” dedi.

Son olarak, YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Ayrıca Başkan Saraç; ankete cevap veren öğrencilerin %55’i kız öğrenci olduğunu açıkladı.

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