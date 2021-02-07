Genel
MEB, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için dijital soru kampı başlatıyor
MEB, YouTube’da interaktif YKS soru çözüm kampı başlatacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilecekleri dijital platform pazartesi günü hizmete girecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin canlı yayında soru sorup yanıt alabilecekleri ‘YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’ oluşturdu. Platformu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ziya Selçuk; “Dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler” dedi.
Yapılan açıklamada; YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’nun pazartesi günü başlayacak. Ayrıca bu platform yayınları 11 Haziran’a kadar sürecek. Bunun yanı sıra dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular, EBA Akademik Destek’ten ve TYT – AYT sınavlarında çıkmış sorulardan seçildi.
YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz.
Öğretmenlerimiz, 👉https://t.co/P2BBH8JuQW kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.
Ayrıntılar https://t.co/QfjxJQ6PYk pic.twitter.com/UPzYTAovp4
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencileri soru çözümlerine davet etti
Dijital platform; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalı üzerinden canlı olacak. Ayrıca platform, YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak. Öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmeleri için, canlı yayında link paylaşılacak. Aynı zamanda öğrenciler bu link üzerinden cevaplarını gönderebilecek. Ayrıca soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecekler. Platform öğretmenleri ise, o sorulara gerektiğinde anlık olarak, gerektiğinde ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.
Son olarak salgın döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla sürekli yeni kaynakların ve projelerin oluşturulduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ” YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler. Ayrıca uygulamanın öğrencilerimiz ve sınava hazırlık sürecindeki tüm adaylarımız için motivasyonlarını artıracak. Uygulamanın karşılıklı etkileşimle rahat bir çalışma modeli sunacak faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” dedi.
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Genel
Google, Play Müzik verilerinizi bu ay tamamen silecek!
22 Ekim 2020’den itibaren kademeli olarak kapatılmaya başlanan Google Play Müzik, bu ayın sonunda son darbeyi yiyecek. 24 Şubat’ta Google, Play Müzik’in fişini resmen çekecek; ayrıca bu tarihte, kullanıcı verilerinin platformdan tamamıyla silineceğini de belirtelim.
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Google, Play Müzik servisini 22 Ekim 2020’den itibaren tüm dünyada kademeli olarak kapatmaya başlamıştı. Google tarafından da sık sık hatırlatılan kapatılma süreci, bu tarihte resmi olarak hayata geçmişti. Bu tarihten itibaren Play Müzik, uygulamadan veya music.google.com web sitesinden kullanılamıyor. Kullanıcılar, servisi açmaya çalıştıklarında Google Play Müzik’in artık kullanılamadığına dair küçük bir hatayla karşılaşıyorlar.
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Kullanıcılara son bir hatırlatma yaparak tüm verilerini YouTube Müzik’e aktarmaları gerektiğini söyleyen Google, şubat ayının sonlarında artık bu imkânı da elimizden alacak. 24 Şubat 2021’de Google, Play Müzik’teki tüm kullanıcı verilerini silecek. Yani, bu tarihten itibaren Play Müzik verilerimizi YouTube Müzik’e aktaramayacağız.
Google Play Müzik artık kullanılamıyor!
Dolayısıyla bu haberi 24 Şubat’tan önce okuyorsanız, Play Müzik verilerinizi aktarmak için zamanınız gittikçe daralıyor. 24 Şubat’a kadar verilerinizi YouTube Müzik’e aktarmamanız halinde, şu verileriniz kalıcı olarak silinecek:
- Müzik kitaplığınız
- Öneri geçmişiniz
- İndirdiğiniz müzikler
- Çalma listeleriniz
Play Müzik Android uygulaması, kullanıcılara artık uygulamanın kullanılmadığını belirtmekle beraber aynı zamanda verilerini de YouTube Müzik’e aktarmalarını istiyor. Aynı şekilde Play Müzik’in web sitesinden de içeriklerinize erişmeye çalıştığınızda, hizmetin artık aktif olmadığını ve verilerinizi de YouTube Müzik’e sınırlı bir süre için aktarma şansınızın olduğunu hatırlatan bir bildirimle karşılaşıyorsunuz.
Yalnız Google’ın bu noktada ülkelere göre Play Müzik servisini hala kullanıma sunmaya devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor. Örneğin Android Authority ekibinin aktardığına göre, Güney Afrika, İngiltere ve Hindistan’daki bazı kullanıcılar hala Play Müzik’in uygulamasına ve web sitesine erişebilmeye devam ediyorlar. Türkiye’de ise denediğimde bende de kapatıldığını fark ettim.
Akıllı Telefonlar
reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.
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Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.
Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.
Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.
Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.
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Genel
Meizu 18 Posteri Telefonun Tanıtım Tarihini Gözler Önüne Serdi
Çinli üreticilerden Meizu, yeni serisini çok yakında tanıtacak. Paylaşılan postere göre Meizu 18 modeli 26 Mart tarihinde resmiyet kazanacak!
Çin’in global pazara açılan ilk şirketi Meizu, her ne kadar eski ihtişamını kaybetmiş olsa da yeni amiraller tanıtmayı sürdürüyor. Global pazara önem vermeyen ve güncellemeler konusunda kullanıcılara illallah ettiren; ancak malzeme kalitesi ve tasarım tarafında başarılı olan üretici, Meizu 18 ile başarı sağlamak istiyor. Telefon bir süredir iddialarla gündeme gelirken, lansman tarihi yaklaşıyor. Bugün Weibo’da yapılan bir paylaşım telefonun tanıtım tarihini gözler önüne serdi.
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Meizu 18 Mart Ayının Sonunda Geliyor
Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo‘da paylaşılan resmi poster Meizu 18’in tasarım tarafında da iddialı olacağını gösterdi. Daha öncesinde ekran altı kamera ile geleceğini düşündüğümüz telefon, ters köşe misali delikli bir yapıyı benimseyecek. İnce çerçevelerin yanı sıra arka tarafta Huawei P40‘ı andıran kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumda ise dört adet kamera el sallayacak. Posterde yer alan görsellere göreyse iki farklı renk seçeneğini Meizu 18 modelinde görebiliriz.
Arka taraftaki kameralar arasında periskop lens de alıyor. Bu lens ise elbette 5x optik zoom yapabiliyor. 26 Mart tarihinde tanıtılacağı söylenen Meizu 18, Pro sürümünü de beraberinde getirecek. Artık şirketle özdeşleşmiş halka flaş elbette bu modelde de yer alacak. Halka flaş geniş açılı sensörü çevrelerken, dördüncü kamera oldukça küçük boyutlu olacak.
Gerek standart Meizu 18, gerekse Pro sürüm Snapdragon 888‘den güç alacak, 120Hz tarama hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek. Ekran tipi Samsung E4 OLED olurken, 100W hızlı şarj desteğini telefonlarda görebiliriz.
Serinin Ortak Olan Özellikleri
- Snapdragon 888 yonga seti
- 120Hz tarama hızına sahip FHD+ çözünürlükte OLED tabanlı delikli ekran
- 100W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj
- 4.500 mAh pil
- Mavi ve Beyaz renk seçenekleri
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