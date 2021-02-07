MEB, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için dijital soru kampı başlatıyor

MEB, YouTube’da interaktif YKS soru çözüm kampı başlatacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilecekleri dijital platform pazartesi günü hizmete girecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin canlı yayında soru sorup yanıt alabilecekleri ‘YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’ oluşturdu. Platformu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ziya Selçuk; “Dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler” dedi.

Yapılan açıklamada; YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’nun pazartesi günü başlayacak. Ayrıca bu platform yayınları 11 Haziran’a kadar sürecek. Bunun yanı sıra dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular, EBA Akademik Destek’ten ve TYT – AYT sınavlarında çıkmış sorulardan seçildi.

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, 👉https://t.co/P2BBH8JuQW kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz. Ayrıntılar https://t.co/QfjxJQ6PYk pic.twitter.com/UPzYTAovp4 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencileri soru çözümlerine davet etti

Dijital platform; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalı üzerinden canlı olacak. Ayrıca platform, YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak. Öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmeleri için, canlı yayında link paylaşılacak. Aynı zamanda öğrenciler bu link üzerinden cevaplarını gönderebilecek. Ayrıca soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecekler. Platform öğretmenleri ise, o sorulara gerektiğinde anlık olarak, gerektiğinde ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.

Son olarak salgın döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla sürekli yeni kaynakların ve projelerin oluşturulduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ” YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler. Ayrıca uygulamanın öğrencilerimiz ve sınava hazırlık sürecindeki tüm adaylarımız için motivasyonlarını artıracak. Uygulamanın karşılıklı etkileşimle rahat bir çalışma modeli sunacak faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” dedi.

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