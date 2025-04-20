Elektrikli araç piyasasında büyük heyecan yaratan Uygun fiyatlı Tesla projesi, Tesla’nın aldığı yeni kararla bir kez daha ertelendi. Reuters kaynaklı bilgilere göre, uzun süredir beklenen Uygun fiyatlı Tesla Model Y modeli için tüketiciler biraz daha sabretmek zorunda kalacak. Peki, Uygun fiyatlı Tesla Model Y ne zaman gelecek?

Uygun fiyatlı Tesla Model Y Ne Zamana Ertelendi?

Tesla’nın üzerinde çalıştığı Uygun fiyatlı Tesla modeli, mevcut Model Y’nin daha sade ve uygun fiyatlı bir varyantı olarak tasarlanıyor. İlk hedef 2025’in ilk yarısı olsa da, son gelen haberler yeni lansmanın 2025 sonu veya 2026 başına ertelendiğini gösteriyor. Buna rağmen Tesla, 2026 yılına kadar 250.000 adet Uygun fiyatlı Tesla Model Y üretmeyi planlıyor.

Aslında Tesla, geçmişte 25.000 dolarlık “unboxed” adını verdiği bütçe dostu bir araç platformu geliştirmek istemişti. Ancak bu proje iptal edildi ve şirket yönünü Robotaxi sistemlerine çevirdi. Şimdi ise Uygun fiyatlı Tesla hedefinden tamamen vazgeçmeyerek, mevcut Model Y platformunda daha ekonomik bir elektrikli araç üretmeyi amaçlıyor. Bu strateji, özellikle Türkiye gibi fiyat duyarlılığının yüksek olduğu pazarlarda büyük ilgi görebilir.

İlerleyen süreçte Tesla’nın sadece Uygun fiyatlı Tesla Model Y ile sınırlı kalmayıp, Model 3’ün de uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı konuşuluyor. Bu adımlar, Avrupa ve Türkiye pazarlarında Tesla’ya önemli avantajlar sağlayabilir.

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Uygun fiyatlı Tesla projesi heyecan yaratmaya devam ederken, gözler 2025 sonu ve 2026 başında yapılacak lansmanlara çevrildi. Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcıları, fiyat-performans dengesi güçlü bir model beklentisi içinde Tesla’dan yeni haberler bekliyor. Uygun fiyatlı Tesla Model Y ile pazarın dinamiklerinin yeniden şekillenmesi kaçınılmaz görünüyor.

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