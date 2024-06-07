YKS sınavına saatler kala heyecan artık tavan yaptı. 8-9 Haziran 2024 YKS sınavı öncesi YKS 2024 ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için derledik. YKS sınavı saati ve süresi ne? YKS’de kalem ve silgi verilecek mi? YKS giriş belgesi nasıl alınır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler

YKS 2024: Sınav Detayları ve Merak Edilenler

YKS için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan YKS giriş saati ve sınav süresi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. YKS giriş belgesi ÖSYM AİS aracılığıyla alınıyor. Peki, YKS’de kalem ve silgi veriliyor mu? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve YKS 2024 ile ilgili merak edilen detaylar.

YKS 2024 Sınav Saati, Tarihi ve Sınav Süresi

YKS 1. oturum, TYT (Temel Yeterlilik Testi): 08 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde, süresi 165 dakika

08 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde, süresi 165 dakika YKS 2. oturum, AYT (Alan Yeterlilik Testi): 9 Haziran 2024 Pazar tarihinde, süresi 180 dakika

9 Haziran 2024 Pazar tarihinde, süresi 180 dakika YKS 3. oturum, YDT (Yabancı Dil Testi): 9 Haziran 2024 Pazar tarihinde, süresi 120 dakika

YKS’de Kalem Silgi Veriliyor mu?

YKS’de kalem ve silgi verilecek mi sorusu öğrencilerin kafasını karıştırıyor. YKS 2024’te adaylara sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından verilecektir. Yükseköğretim Kurumu Sınavı, sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemeliler.

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, kalem, silgi, kalemtıraş gibi adayların sınavda kullanacakları gereçler, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

YKS Su Götürülür Mü?

YKS su götürülür mü sorusu da çok sık soruluyor. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler. Burada suyun üstünde bir etiket olmamasına dikkat edin ve yanınızca şeffaf bir pet şişe alın.

Pet şişenin içinde su dışında bir şey olmamalı. Yanınıza meyve suyu gibi bir şey almayın.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS 2024 sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

YKS Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecek. Buraya tıklayarak sisteme erişebilirsiniz. Bununla beraber, sınava giderken yanınızca TC Kimlik Belgesi almayı da unutmayın. Eğer kimliğiniz yanınızda yoksa, sınav binasına alınmayacaksınız.

Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilere HWP ailesi olarak başarı dileklerimizi iletiyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YKS sınavı için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!