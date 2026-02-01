NVIDIA’nın popüler bulut oyun servisi GeForce Now, her hafta olduğu gibi bu hafta da kütüphanesine yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duymadan en güncel oyunları oynamayı mümkün kılan platform, bu hafta 10 yeni oyunu daha oyuncularla buluşturuyor. Peki bu hafta GeForce Now kütüphanesine hangi oyunlar ekleniyor?

GeForce Now bu hafta 10 yeni oyunla güçleniyor

GeForce Now, bu haftaki güncellemesiyle oyuncu kütüphanesini birbirinden farklı türlerde 10 yeni oyunla zenginleştiriyor. Teknoloji devi NVIDIA tarafından yapılan duyuruya göre, aksiyon klasiklerinden strateji oyunlarına kadar geniş bir yelpazede yeni içerikler bulut üzerinden erişilebilir olacak. Bu eklemeler, platformun oyun çeşitliliğini artırma ve farklı oyuncu kitlelerine hitap etme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu haftanın öne çıkan yapımları arasında aksiyon severlerin yakından tanıdığı Prototype serisi yer alıyor. Hem ilk oyun hem de devam oyunu olan Prototype 2, Ubisoft Connect üzerinden kütüphaneye ekleniyor. Ayrıca merakla beklenen Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 de listeye dahil olan bir diğer önemli yapım oldu. İşte bu hafta GeForce Now platformuna eklenen oyunların tam listesi:

The Midnight Walkers (Steam)

Cairn (Steam)

Prototype (Ubisoft Connect)

Prototype 2 (Ubisoft Connect)

Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2

Half Sword (Steam)

Vampires: Bloodlord Rising (Steam)

The Bard’s Tale Trilogy (Steam, Xbox, Game Pass)

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut (Steam, Xbox, Game Pass)

Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)

Linux kullanıcılarına müjde: Beta uygulaması yayında

NVIDIA, oyun güncellemelerinin yanı sıra platformun erişilebilirliğini artıran önemli bir duyuru daha yaptı. Artık Linux kullanıcıları için geliştirilen beta sürümündeki GeForce Now uygulaması kullanıma sunuldu. Bu yeni uygulama, Windows ve macOS sürümlerine benzer bir deneyim sunarak PC ve dizüstü bilgisayarlarda bulut oyun oynamayı daha kolay hale getiriyor. Bu gelişme, Linux tabanlı işletim sistemlerini tercih eden oyuncular için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GeForce Now Türkiye (GAME+) üyelik paketleri

Türkiye’de GAME+ iş birliğiyle hizmet veren servisin güncel fiyatları da oyuncular tarafından merak ediliyor. Platform, farklı ihtiyaçlara yönelik iki ana paket sunuyor. “Performance” paketi standart bir deneyim sunarken, “RTX Ultimate” paketi ise en yüksek grafik kalitesi ve performansı arayan oyunculara hitap ediyor. İşte paketlerin aylık, 6 aylık ve 12 aylık üyelik seçenekleri ve fiyatları:

Performance Paket: Aylık 420 TL, 6 Aylık 2.100 TL, 12 Aylık 3.720 TL

Aylık 420 TL, 6 Aylık 2.100 TL, 12 Aylık 3.720 TL RTX Ultimate Paket: Aylık 840 TL, 6 Aylık 4.200 TL, 12 Aylık 7.440 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GeForce Now kütüphanesine eklenen yeni oyunları beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!