Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan ZTE, tekrardan Türkiye’de faaliyete geçiyor. Bunun ilk örneğini ise giriş segmentine konumlandırdığı Blade V30 Vita modeliyle gerçekleştiriyor. Peki yeni telefon bizlere neler sunuyor, bu videoda yakında bakıyoruz.
ZTE Blade V30 Vita Teknik Özellikleri:
Tasarım:
173 x 78.1 x 8.9 mm, 210 Gram
Siyah Mavi Yeşil Renkler
Ekran:
6.82 inç IPS LCD HD+
720 x 1640 Piksel
288 PPI
%81 Ekran Gövde Oranı
Performans:
Unisoc SC9863A
PowerVR GE8322
4GB RAM + 128GB Depolama
Kamera:
48 MP, f/1.8 Ana Kamera
5 MP, f/2.4, Makro
2 MP, f/2.4, (Derinlik
1080p 30fps video
Ön Kamera
8 MP, f/2.0
720p video
Ses
Mono hoparlör
Kulaklık Girişi
Batarya
5000 mAh Batarya
18W Hızlı Şarj
Ağ Bağlantıları
WiFi 5 Bluetooth 4.2
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