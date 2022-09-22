Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan ZTE, tekrardan Türkiye’de faaliyete geçiyor. Bunun ilk örneğini ise giriş segmentine konumlandırdığı Blade V30 Vita modeliyle gerçekleştiriyor. Peki yeni telefon bizlere neler sunuyor, bu videoda yakında bakıyoruz.

ZTE Blade V30 Vita Teknik Özellikleri:

Tasarım:

173 x 78.1 x 8.9 mm, 210 Gram

Siyah Mavi Yeşil Renkler

Ekran:

6.82 inç IPS LCD HD+

720 x 1640 Piksel

288 PPI

%81 Ekran Gövde Oranı

Performans:

Unisoc SC9863A

PowerVR GE8322

4GB RAM + 128GB Depolama

Kamera:

48 MP, f/1.8 Ana Kamera

5 MP, f/2.4, Makro

2 MP, f/2.4, (Derinlik

1080p 30fps video

Ön Kamera

8 MP, f/2.0

720p video

Ses

Mono hoparlör

Kulaklık Girişi

Batarya

5000 mAh Batarya

18W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları

WiFi 5 Bluetooth 4.2

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