Yerli Üretim vivo Y21s Kasım’da Geliyor!

vivo, yerel üretim ürünlerine devam ediyor. “Yerli Üretim” logosuyla Y serisinin yeni modeli Y21s Kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor. vivo’nun yeni Y21s modeli, 50Mp 3’lü kamera sistemi ve ince tasarımı ile dikkat çekiyor.

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Y21s, 1600 x720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç ekrana sahip. Hücre içi teknolojisi ile 6,51 inç HD Halo Ekran, segmentindeki beklentileri karşılıyor. Film izlemekten oyun oynamaya kadar Y21s ile geçen her zaman ayır bir deneyime dönüşüyor. Ayrıca 182 gram ağırlığı ve 8,0 mm gövdesi ince ve kompakt olmasıyla dikkat çekiyor. Hafifliği ve gücü bir arada sunan akıllı telefon, gücünü 18W hızlı şarj desteği bulunan 5.000 mAh büyük pil kapasitesinden alıyor.

Arkta tarafta bulunan üçlü kamera sisteminin ana üyesi 50 MP çözünürlük değeri sunabiliyor. Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunan Y21s arkada 50 MP + 2 MP + 2 MP üçlü kamera sistemi, Tüm Işık Koşullarında Netlik özelliği sayesinde ışığın az olduğu karanlık ortamlarda bile net fotoğraflar sizlere sunabiliyor.

Gün Ortası Rüyası ve Gece Yarısı Mavisi olarak iki renk seçeneğiyle sunulan Y21s, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ile satışa çıkıyor. Y21s’in temelinde, 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan bir MediaTek Helio G80 sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. Bu sayede Y21s bulunduğu segmentte yüksek görüntü kalitesi ve daha güçlü performans sunan telefonlar arasında kendisine yer ediniyor. Önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak olan modelin fiyatı ise henüz belli değil.